पंकज त्रिपाठी पर टूटा दुखों का पहाड़, 89 साल की उम्र में मां हेमवंती का निधन, परिवार में छाया मातम

Pankaj Tripathi Mother Death: बॉलीवुड के फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद फैंस को तगड़ा झटका लगा है. पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. इस खबर को एक्टर की टीम की तरफ से दी गई है. एक्टर की मां का निधन पैतृक गांव बिहार के बेलसंड में हुआ है. उनकी मां की तबीयत काफी लंबे समय से खराब चल रही थी और उन्होंने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली है.

अंतिम पल बेटे के साथ मां ने गुजारे पल

एक्टर पंकज त्रिपाठी इस वक्त अपने गांव में हैं और मां के आखिरी समय में उनके साथ थे. एक्टर की टीम की तरफ से आए बयान के मुताबिक, पंकज त्रिपाठी का मां 89 साल की थीं और कुछ समय से बीमार चल रही थी. उन्होंने अपने परिवार के बीच, नींद में ही शांतिपूर्वक आखिरी सांस ली. एक्टर मां के अंतिम समय में उनके पास ही मौजूद थे. इस बड़ी क्षति से पूरा परिवार काफी दुखी है. परिवार ने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वे हेमवंती देवी को अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं में याद रखें.

साल 2023 में हुआ था पिता का निधन

बता दें कि इससे पहले एक्टर के पिता पंडित बनारस तिवारी का 21 अगस्त 2023 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया था. उस समय पंकज त्रिपाठी मुंबई में 'ओएमजी 2' फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे और तुरंत बिहार वापस आ गए थे.

बता दें कि एक्टर पंकज त्रिपाठी ने शुरुआती दिनों में अपने पिता की मदद की, जो एक पुजारी और किसान थे, लेकिन पटना में कॉलेज थिएटर के दौरान उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया था. जिसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद, पंकज मुंबई आ गए. मुंबई में उन्होंने अनुराग कश्यप की डायरेक्टेड फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में ब्रेक मिलने से पहले कई छोटे-माटे किरदार किए. आज पंकज त्रिपाठी इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम है.