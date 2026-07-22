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क्यों इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी ने नहीं ली फीस? रिलीज हुआ 'Ohh My Dog' का दिल छू लेने वाला ट्रेलर; दो कुत्ते निभा रहे लीड रोल

Ohh My Dog Official Trailer OUT: पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म 'ओह माय डॉग' का ट्रेलर आउट हो चुका है. ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी एक बच्ची और आवारा कुत्ते के प्यार पर टिकी है. खास बात ये है कि पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म के लिए एक भी रुपया फीस नहीं ली है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 22, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:52 AM IST
क्यों इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी ने नहीं ली फीस? रिलीज हुआ 'Ohh My Dog' का दिल छू लेने वाला ट्रेलर; दो कुत्ते निभा रहे लीड रोल
Image Credit: Ohh My Dog Official Trailer OUTSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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