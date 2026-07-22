क्यों इस फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी ने नहीं ली फीस? रिलीज हुआ 'Ohh My Dog' का दिल छू लेने वाला ट्रेलर; दो कुत्ते निभा रहे लीड रोल

Ohh My Dog Official Trailer OUT: पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म 'ओह माय डॉग' का दमदार और इमोशनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस ट्रेलर को देखने के बाद लोगों में फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. ये एक ऐसा फैमिली फिल्म है, जिसे घर के बच्चे से लेकर बड़े तक सब साथ बैठकर आराम से देख सकते हैं. फिल्म में हंसी-मजाक के साथ-साथ काफी इमोशन भी देखने को मिलेंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन अमित राय ने किया है. फिल्म 31 जुलाई को सीधे थिएटर में दस्तक देने वाली है.
इस फिल्म में लीड रोल में ज्यादा चर्चा दो कुत्तों की हो रही है, जिनका नाम ऑस्कर और ब्रूनो है. ट्रेलर लॉन्च के खास मौके पर इन दोनों कुत्तों के लिए एक स्पेशल ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो भी दिखाया गया. ऑस्कर और ब्रूनो खुद भी इस इवेंट में पहुंचे थे, जहां वे सबके अट्रैक्शन का सेंटर बन गए. आपको बता दें कि पूरी फिल्म में ये दोनों ही लीड रोल निभा रहे हैं. शूटिंग के दौरान केवल ये दो ही नहीं, बल्कि 250 से ज्यादा कुत्तों का इस्तेमाल किया गया है. इस फिल्म में कॉमेडी और इमोशन का तड़का एक साथ देखने को मिलेगा.
इस फिल्म की पूरी कहानी एक छोटी बच्ची और एक बेघर कुत्ते के बीच के अटूट रिश्ते को दिखाती है. फिल्म के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इंसानों और जानवरों के बीच कितना निस्वार्थ प्यार हो सकता है. इसमें प्यार, विश्वास, वफादारी और उम्मीद जैसे इमोशंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. ये फिल्म हर उम्र के लोगों के दिल को छू लेगी. फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी बात ये है कि हर फिल्म के लिए करोड़ों की फीस लेने वाले पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया है.
एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे अपने दोस्त और डायरेक्टर अमित राय की मदद करना चाहते थे. पंकज का मानना है कि जो फिल्में किसी मैसेज के साथ बनती हैं, उन्हें एक्टर्स के सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार में हुई है, जिसकी वजह से वे इस प्रोजेक्ट से दिल से जुड़ गए. शुरुआत में उन्हें सिर्फ चार दिन की शूटिंग करनी थी, लेकिन उन्होंने खुद रुककर 7 दिनों तक काम किया. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों को भी फोन करके प्रोडक्शन टीम की पूरी मदद करवाई.
इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी के अलावा माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं करती, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सीख भी देती है. बता दें, ये फिल्म 31 जुलाई को देशभर के रिलीज में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं औक बेसब्री से इसके बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना ये है कि ये दर्शकों का दिल जीत पाती है या नहीं और कितनी कमाई कर पाती है.