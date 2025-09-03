 रियल लाइफ इंस्पायर्ड फिल्म ‘पापा बुका न्यू गिनी’ को लगी बड़ी सफलता हाथ, ऑस्कर 2026 की इस कैटेगरी में बनाई जगह!
Advertisement
trendingNow12906977
Hindi Newsबॉलीवुड

रियल लाइफ इंस्पायर्ड फिल्म ‘पापा बुका न्यू गिनी’ को लगी बड़ी सफलता हाथ, ऑस्कर 2026 की इस कैटेगरी में बनाई जगह!

Oscar 2026 Nominated film: ‘पापा बुका  न्यू गिनी’ फिल्म ने 98th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स 2026 के लिए नॉमिनेट हो गई है जो देश के लिए गर्व की बात है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रियल लाइफ इंस्पायर्ड फिल्म ‘पापा बुका न्यू गिनी’ को लगी बड़ी सफलता हाथ, ऑस्कर 2026 की इस कैटेगरी में बनाई जगह!

फिल्म ‘पापा बुका’ को ओड़िया फिल्ममेकर अक्षय कुमार पारिजा द्वारा को-प्रोड्यूस, तमिल डायरेक्टर पा रंजीत, प्रकाश बारे और पीएनजी NAFA प्रोडक्शन के साथ बनाया गया है. वहीं इस फिल्म को तीन बार नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म प्रोड्यूसर बिजुकुमार दामोदरन द्वारा निर्देशित किया गया है. इस फिल्म की कहानी बलिदान और संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसमें दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान मित्र देश सेना के साथ पापुआ न्यू गिनी की जमीन पर लड़ने वाले इंडियन सोल्जर की कहानी को दिखाया गया है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है.

 

रियल लाइफ इंसीडेंट
इस फिल्म की स्टोरी में रियल लाइफ इंसीडेंट से इंस्पिरेशन भी ली गई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पापुआ न्यू गिनी ट्रिप से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बोमन युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने तक शामिल है. इस धरती पर कई भारतीय जवानों की कब्रें हैं जो युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लालबाग राजा के दरबार में दर्शन के लिए जा पहुंची शिल्पा शेट्टी, बप्पा का वेलकम न कर पाने से थीं इमोशनल!

 

 

‘बेस्ट फीचर फिल्म इंटरनेशनल’ 
फिल्म ‘पापुआ न्यू गिनी’ एक ऐसे जर्नलिस्ट की कहानी है जो अपने ग्रैंड फादर जो लड़ाई में गायब हो गए थे उनकी तलाश में युद्ध के कई पहलुओं पर नजर डालता है. इस फिल्म की दमदार कहानी और स्टोरी टेलिंग ने सबको चौंका दिया था. वहीं ‘पापुआ न्यू गिनी’ का ऑस्कर में ‘बेस्ट फीचर फिल्म इंटरनेशनल’ के लिए नॉमिनेट होना, फिल्म की टीम और हमारे देश के लिए गर्व की बात है. इस फिल्म की स्टोरी ओडिशा के ‘पाइका विद्रोह’ से भी जुड़ी है इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कई सैनिक लापता हो गए थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Papa Buka New Guinea Oscar 2026Papa Buka New Guinea

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal pradesh heavy rainfall mandi sundernagar landslide houses buried in debris
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;