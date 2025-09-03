रियल लाइफ इंस्पायर्ड फिल्म ‘पापा बुका न्यू गिनी’ को लगी बड़ी सफलता हाथ, ऑस्कर 2026 की इस कैटेगरी में बनाई जगह!

Oscar 2026 Nominated film: ‘पापा बुका न्यू गिनी’ फिल्म ने 98th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स 2026 के लिए नॉमिनेट हो गई है जो देश के लिए गर्व की बात है.
Trending Photos
फिल्म ‘पापा बुका’ को ओड़िया फिल्ममेकर अक्षय कुमार पारिजा द्वारा को-प्रोड्यूस, तमिल डायरेक्टर पा रंजीत, प्रकाश बारे और पीएनजी NAFA प्रोडक्शन के साथ बनाया गया है. वहीं इस फिल्म को तीन बार नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म प्रोड्यूसर बिजुकुमार दामोदरन द्वारा निर्देशित किया गया है. इस फिल्म की कहानी बलिदान और संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसमें दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान मित्र देश सेना के साथ पापुआ न्यू गिनी की जमीन पर लड़ने वाले इंडियन सोल्जर की कहानी को दिखाया गया है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है.
रियल लाइफ इंसीडेंट
इस फिल्म की स्टोरी में रियल लाइफ इंसीडेंट से इंस्पिरेशन भी ली गई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पापुआ न्यू गिनी ट्रिप से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बोमन युद्ध कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने तक शामिल है. इस धरती पर कई भारतीय जवानों की कब्रें हैं जो युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे.
यह भी पढ़ें: लालबाग राजा के दरबार में दर्शन के लिए जा पहुंची शिल्पा शेट्टी, बप्पा का वेलकम न कर पाने से थीं इमोशनल!
‘बेस्ट फीचर फिल्म इंटरनेशनल’
फिल्म ‘पापुआ न्यू गिनी’ एक ऐसे जर्नलिस्ट की कहानी है जो अपने ग्रैंड फादर जो लड़ाई में गायब हो गए थे उनकी तलाश में युद्ध के कई पहलुओं पर नजर डालता है. इस फिल्म की दमदार कहानी और स्टोरी टेलिंग ने सबको चौंका दिया था. वहीं ‘पापुआ न्यू गिनी’ का ऑस्कर में ‘बेस्ट फीचर फिल्म इंटरनेशनल’ के लिए नॉमिनेट होना, फिल्म की टीम और हमारे देश के लिए गर्व की बात है. इस फिल्म की स्टोरी ओडिशा के ‘पाइका विद्रोह’ से भी जुड़ी है इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कई सैनिक लापता हो गए थे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.