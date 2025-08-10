'पराधा' का ट्रेलर आया सामने, दिखेगी गांव की कहानी; अनुपमा परमेश्वरन ने कहा- फिल्म मेरे लिए 1 सपने की तरह
Advertisement
trendingNow12874796
Hindi Newsबॉलीवुड

'पराधा' का ट्रेलर आया सामने, दिखेगी गांव की कहानी; अनुपमा परमेश्वरन ने कहा- फिल्म मेरे लिए 1 सपने की तरह

Paradha Trailer OUT: अनुपमा परमेश्वरन की फिल्म 'पराधा' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसमें एक्ट्रेस लीड रोल में नजर आएंगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर दिल छू लेने वाला नोट लिखा है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पराधा' का ट्रेलर आया सामने, दिखेगी गांव की कहानी; अनुपमा परमेश्वरन ने कहा- फिल्म मेरे लिए 1 सपने की तरह

निर्देशन प्रभु वेणुगोपाल की फिल्म 'पराधा' में मुख्य भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने अपने दिल से जुड़ी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है. इंस्टाग्राम पर फिल्म 'पराधा' का ट्रेलर शेयर करते हुए अनुपमा परमेश्वरन ने लिखा, "पराधा मेरे लिए एक सपने की तरह है. यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने इसमें पूरी मेहनत और लगन से काम किया है. फिल्म को मैंने एक तरीके से जीया है."

'पराधा' का ट्रेलर आउट

अनुपमा ने फिल्म की टीम का धन्यवाद करते हुए लिखा, "मैं हर उस व्यक्ति की बहुत आभारी हूं जिसने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और मेरी मदद की. मैं टीम का भी धन्यवाद करती हूं. मैं चाहती हूं कि भारी संख्या में लोग इस फिल्म की कहानी मेरे साथ देखें. मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबके दिल को भी उतना ही छू जाएगी जितना मेरे दिल को छू गई है. 'पराधा' का ट्रेलर अब आ गया है. थिएटर में मिलते हैं!" फिल्म में अनुपमा सुब्बू नाम की लड़की का किरदार निभा रही है.

फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुब्बू एक ऐसे गांव से हैं, जहां महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है. एक दिन सुब्बू अचानक गायब हो जाती है और पता चलता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है. गांव वाले मानते हैं कि सुब्बू की वजह से उनके गांव पर देवी का श्राप लगा है, इसलिए वे उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं. कहानी आगे इस बात को दिखाती है कि कैसे दो शहर की महिलाएं सुब्बू के साथ खड़ी होती हैं और उनकी मदद से वह फिर से अपनी जिंदगी में मजबूती से खड़ी होती है. यह फिल्म महिला सशक्तिकरण, दोस्ती और हिम्मत की प्रेरणादायक कहानी है.

अनुपमा परमेश्वरन  ने कहा-मेरे लिए एक सपने की तरह

फिल्म को प्रसिद्ध जोड़ी राज और डीके ने मिलकर तैयार किया है. राज और डीके 'द फैमिली मैन' सीरीज के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म का निर्माण विजय डोंकडा, श्रीनिवासुलु पीवी, और श्रीधर मक्कुवा ने मिलकर अनंदा मीडिया कंपनी के बैनर तले किया है.

अनुपमा परमेश्वरन के अलावा, फिल्म में दर्शन राजेंद्रन और संगीता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Paradha

Trending news

उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
bengaluru metro
3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन की सौगात...PM मोदी का बेंगलुरु दौरा
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति कैसे बनी, पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को क्या हुआ?
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
S-400 air defence system
300KM दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, S-400 ने कैसे लगाया निशाना; गिड़गिड़ाने लगा PAK
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
duck eating
बतख नहीं सूअर ज्यादा खाने लगे चीनी लोग.. इधर भारत में दिखा असर, शटलकॉक के दाम तिगुने
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
ladki bahan yojana
महिलाओं की जिस योजना पर पुरुष ले रहे थे पैसे..उसके लिए डिप्टी CM ने कर दिया नया ऐलान
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
Upendra Dwivedi
भारत के आर्मी चीफ ने बता दिया... आसिम मुनीर क्यों बन गए PAK के फील्ड मार्शल?
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
today weather update
आज भी भिगोने के लिए तैयार हैं बादल, एक हफ्ते तक बारिश का अलर्ट! जान लें मौसम अपडेट
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
;