'पराधा' का ट्रेलर आया सामने, दिखेगी गांव की कहानी; अनुपमा परमेश्वरन ने कहा- फिल्म मेरे लिए 1 सपने की तरह

निर्देशन प्रभु वेणुगोपाल की फिल्म 'पराधा' में मुख्य भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने अपने दिल से जुड़ी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है. इंस्टाग्राम पर फिल्म 'पराधा' का ट्रेलर शेयर करते हुए अनुपमा परमेश्वरन ने लिखा, "पराधा मेरे लिए एक सपने की तरह है. यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैंने इसमें पूरी मेहनत और लगन से काम किया है. फिल्म को मैंने एक तरीके से जीया है."

'पराधा' का ट्रेलर आउट

अनुपमा ने फिल्म की टीम का धन्यवाद करते हुए लिखा, "मैं हर उस व्यक्ति की बहुत आभारी हूं जिसने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और मेरी मदद की. मैं टीम का भी धन्यवाद करती हूं. मैं चाहती हूं कि भारी संख्या में लोग इस फिल्म की कहानी मेरे साथ देखें. मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सबके दिल को भी उतना ही छू जाएगी जितना मेरे दिल को छू गई है. 'पराधा' का ट्रेलर अब आ गया है. थिएटर में मिलते हैं!" फिल्म में अनुपमा सुब्बू नाम की लड़की का किरदार निभा रही है.

फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुब्बू एक ऐसे गांव से हैं, जहां महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है. एक दिन सुब्बू अचानक गायब हो जाती है और पता चलता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है. गांव वाले मानते हैं कि सुब्बू की वजह से उनके गांव पर देवी का श्राप लगा है, इसलिए वे उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं. कहानी आगे इस बात को दिखाती है कि कैसे दो शहर की महिलाएं सुब्बू के साथ खड़ी होती हैं और उनकी मदद से वह फिर से अपनी जिंदगी में मजबूती से खड़ी होती है. यह फिल्म महिला सशक्तिकरण, दोस्ती और हिम्मत की प्रेरणादायक कहानी है.

अनुपमा परमेश्वरन ने कहा-मेरे लिए एक सपने की तरह

फिल्म को प्रसिद्ध जोड़ी राज और डीके ने मिलकर तैयार किया है. राज और डीके 'द फैमिली मैन' सीरीज के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म का निर्माण विजय डोंकडा, श्रीनिवासुलु पीवी, और श्रीधर मक्कुवा ने मिलकर अनंदा मीडिया कंपनी के बैनर तले किया है.

अनुपमा परमेश्वरन के अलावा, फिल्म में दर्शन राजेंद्रन और संगीता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.