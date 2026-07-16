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'अक्षय कुमार इमोशनली डिस्टर्ब थे' 25 करोड़ के नोटिस पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'लीगल नहीं...'

Hera Pheri 3 : 'हेरा फेरी 3' को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब अक्षय कुमार से मिले 25 करोड़ रुपये के नोटिस पर एक बार फिर से परेश रावल ने अपना रिएक्शन दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 16, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:51 PM IST
'अक्षय कुमार इमोशनली डिस्टर्ब थे' 25 करोड़ के नोटिस पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'लीगल नहीं...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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