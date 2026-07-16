'अक्षय कुमार इमोशनली डिस्टर्ब थे' 25 करोड़ के नोटिस पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'लीगल नहीं...'

साल 2025 में जब परेश रावल ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो अब 'हेरा फेरी 3' का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था. इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय कुमार की तरफ से परेश रावल को 25 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा गया. इस नोटिस में उन्होंने आरोप लगया था कि उन्होंने फिल्म छोड़कर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है. अब महीनों बाद परेश रावल ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है. उनका कहना है कि उनकी और अक्षय कुमार की कभी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हुई. उन्होंने इस बातचीत में साफ कहा कि फिल्म छोड़ने का फैसला किसी से नाराज होकर नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी वजहों के चलते लिया गया था.
परेश रावल आगे कहा कि वो फिल्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन एक बड़ी कानूनी अड़चन थी. उनके मुताबिक, 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी के राइट्स प्रोड्यूसर फिरोज ए. नाडियाडवाला के पास हैं. ऐसे में उनकी मंजूरी के बिना वो फिल्म के लिए हां नहीं कर सकते थे. परेश ने कहा कि जब तक सभी कानूनी बातें साफ नहीं हो जातीं, तब तक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कमिटमेंट करना सही नहीं होता. इसलिए उन्होंने शुरुआत में फिल्म से दूरी बना ली थी, न कि किसी एक्टर या प्रोड्यूसर से रिश्ते खराब होने की वजह से ये फैसला लिया था.
परेश रावल ने कहा कि जब उनके घर कानूनी नोटिस पहुंचा तो उन्हें काफी झटका लगा. उन्होंने सोचा कि आखिर उन्हें इस तरह के कानूनी विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है. एक्टर ने आगे कहा कि वो फिल्में करने आते हैं, कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने नहीं. इसी वजह से उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को इस पूरे मामले से अलग करने का मन बना लिया था. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि अक्षय कुमार की तरफ से भेजा गया नोटिस पूरी तरह कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि एक इमोशनल डिसिजन था. परेश के अनुसार, शायद अक्षय को लगा होगा कि उन्होंने अचानक फिल्म छोड़कर उन्हें निराश किया.
इस इंटरव्यू में परेश रावल ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि उनके और अक्षय कुमार के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं. उन्होंने कहा कि दोनों ने कभी बैठकर इस विवाद पर लंबी बातचीत नहीं की, लेकिन बाद में साथ काम किया और मामला अपने आप खत्म हो गया. परेश का कहना है कि हर समस्या का समाधान शब्दों से नहीं होता, कई बार समय ही रिश्तों को पहले जैसा बना देता है. उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय कुमार के बीच जो भी कानूनी या प्रोफेशनली मसले थे, उसमें उन्होंने कभी दखल देने की कोशिश नहीं की.
फिल्म को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच परेश रावल ने फैंस को राहत देने वाली बात भी कही. उन्होंने कहा कि जब भी 'हेरा फेरी 3' बनेगी, वो उसमें जरूर नजर आएंगे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनका इस फिल्म से ऐसा रिश्ता है जैसे शादी हो गई हो. यानी चाहे फिल्म का निर्माता बदले, निर्देशक बदले या शूटिंग में कितना भी वक्त लगे, अगर फिल्म बनेगी तो बाबूराव का किरदार वही निभाएंगे. इस बयान के बाद फैंस को उम्मीद जरूर जगी है कि एक बार फिर बाबूराव, राजू और श्याम की तिकड़ी बड़े पर्दे पर साथ दिख सकती है.
जहां एक तरफ परेश रावल की वापसी की उम्मीद बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को एक और बड़ा झटका लगा है. मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने साफ कर दिया है कि अब उनका 'हेरा फेरी 3' से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि फिल्म कई कानूनी विवादों और पर्सनल इश्यू में उलझी हुई है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि ये जल्द सिनेमाघरों तक पहुंच पाएगी.
प्रियदर्शन के इस बयान के बाद फिल्म का फ्यूचर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है. अब फैंस की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इतने विवादों के बाद 'हेरा फेरी 3' कब और कैसे फ्लोर पर जाएगी.