'अक्षय कुमार इमोशनली डिस्टर्ब थे' 25 करोड़ के नोटिस पर परेश रावल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'लीगल नहीं...'

साल 2025 में जब परेश रावल ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो अब 'हेरा फेरी 3' का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था. इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय कुमार की तरफ से परेश रावल को 25 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा गया. इस नोटिस में उन्होंने आरोप लगया था कि उन्होंने फिल्म छोड़कर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया है. अब महीनों बाद परेश रावल ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की है. उनका कहना है कि उनकी और अक्षय कुमार की कभी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हुई. उन्होंने इस बातचीत में साफ कहा कि फिल्म छोड़ने का फैसला किसी से नाराज होकर नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी वजहों के चलते लिया गया था.