Hera Pheri 3: 'एक बार वो मेरा...' परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' विवाद पर ऐसा क्या कहा कि सुलझ सकते हैं सारे मसले

Hera Pheri 3: दिग्गज एक्टर परेश रावल अपनी फिल्मों को लेकर तो हमेशा ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार वह फिल्म 'हेरा फेरी 3' के विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं. पिछले ही दिनों उन्होंने अचानक खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया. उनके इस ऐलान ने परेश और इस फ्रेंचाइजी के फैंस के साथ-साथ मेकर्स और पूरी स्टार कास्ट भी हैरान रह गई. उनके इस फैसले ने उस वक्त और होश उड़ा दिए जब फिल्म के कुछ भाग का परेश खुद हिस्सा भी बने. हालांकि, अब उन्होंने अपने एक एक्स पोस्ट से सभी का ध्यान फिर अपनी ओर खींच लिया है.

परेश के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा

'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी में परेश रावल को बाबू भैया का किरदार निभाते हुए देखा जाता रहा है. उन्होंने इस रोल को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि लोग अब इस किरदार में किसी और को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते. ऐसे में जब परेश ने इस फिल्म से अचानक खुद को अलग किया तो अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश के खिलाफ लीगल नोटिस जारी कर दिया, साथ ही एक्टर पर 25 करोड़ रुपये का मुकदमा भी दायर किया गया है. हालांकि, जब इस मामले के तूल पकड़ना शुरू किया तो परेश ने साइनिंग अमाउंट लौटा दिया और अब एक नया पोस्ट शेयर किया है.

परेश रावल ने किया पोस्ट

My lawyer, Ameet Naik, has sent an appropriate response regarding my rightful termination and exit. Once they read my response all issues will be laid to rest.

