/टूटी सालों पुरानी परंपरा, इस बार दिल्ली नहीं... गुजरात में होगा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इवेंट; परेश रावल बोले- ‘वो क्या पाकिस्तान में है?’

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स को लेकर इस बार हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सालों से चली आ रही परंपरा अब बदलने जा रही है. अब तक ये ग्रैंड इवेंट देश की राजधानी दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन इतिहास में पहली बार इसे दिल्ली से बाहर किसी दूसरे राज्य में कराया जा रहा है. इस बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गुजरात भी हमारे देश भारत का ही एक अटूट हिस्सा है, इसलिए वहां ऐसे बड़े नेशनल लेवल के इवेंट्स होने पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए.
ANI के साथ खास बातचीत में परेश रावल ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे थे. उन्होंने तीखे तेवर में कहा, ‘गुजरात क्या बांग्लादेश में है? गुजरात क्या पाकिस्तान में है? गुजरात तो हमारे देश का ही हिस्सा है. इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? भला गुजरात में ये इवेंट क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो साफ कहता हूं कि ऐसे नेशवल इवेंट्स देश के हर राज्य में होने चाहिए. इसमें कोई गलत या बुरी बात बिल्कुल नहीं है. गुजरात में इस इवेंट का होना एकदम सही है, क्योंकि वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है’.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On the controversy surrounding the hosting of the 72nd National Film Awards ceremony in Gujarat, actor Paresh Rawal says, "Is Gujarat in Bangladesh or Pakistan? It is also a part of our own country. Why shouldn't this event be held in Gujarat?… pic.twitter.com/mqvuXzeZ6v
— ANI (@ANI) September 11, 2026
72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स इस बार गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित होने जा रहा है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इस नई पहल का उदेश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को हर कोने तक पहुंचाना है. सरकार ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को और मजबूत करना चाहती है. इसी सोच के तहत ये शानदार और ग्रैंड इवेंट 22 सितंबर को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टेचू ऑफ यूनिटी’ के पास आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ लोकल लेवल पर एक्साइटमेंट को बढ़ा, बल्कि फिल्म जगत के तमाम दिग्गज भी इस नए फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं.
इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सितारों की चमक देखने लायक रहने वाली है. बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड इस बार दो बड़े कलाकारों कोदिया गया है. बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन को फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में उनके जबरदस्त अभिनय के लिए चुना गया है, तो वहीं साउथ सिनेमा के महानायक ममूटी को उनकी शानदार फिल्म ‘भ्रमयुगम’ के लिए ये बड़ा सम्मान मिला है. दूसरी तरफ, बेस्ट एक्ट्रेस की रेस में बाजी मारी है यामी गौतम ने. फिल्म ‘आर्टिकल 370’ में अपनी बेहद संजीदा, गंभीर और जानदार अदाकारी के लिए उन्हें इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है.
फीचर फिल्मों की बात करें तो ‘आर्टिकल 370’ को इस साल की बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है. इसके अलावा ‘भंगार’ को बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म और ‘राम-नामी’ को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर चुना गया है. जाने-माने अभिनेता रणदीप हुड्डा को फिल्म ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खास अवॉर्ड मिलेगा. इस साल के अवॉर्ड्स में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली बड़ी फिल्मों जैसे ‘कल्कि 2898 एडी’, ‘अमरन’, ‘पुष्पा 2: द रूल’, ‘भूल भुलैया 3’ और ‘स्त्री 2’ का भी जबरदस्त दबदबा देखने को मिला. वहीं, इतिहास में पहली बार किसी संथाली फिल्म को भी सम्मानित किया जा रहा है.
सिनेमा की विविधता को सलाम करते हुए मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और गढ़वाली जैसी कई क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलने जा रहा है. सिनेमा पर बेहतरीन राइटिंग के लिए संजीव श्रीवास्तव को बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवॉर्ड मिला है, जबकि डॉ. प्रदीप केचनुरु की किताब ‘नानिरुवुदे निमगागी नादिरुवुदे ननगागी’ को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है. कुल मिलाकर गुजरात की धरती पर होने जा रहा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स इवेंट भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहद यादगार और नया अध्याय जोड़ने जा रहा है.