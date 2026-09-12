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टूटी सालों पुरानी परंपरा, इस बार दिल्ली नहीं... गुजरात में होगा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इवेंट; परेश रावल बोले- ‘वो क्या पाकिस्तान में है?’

Paresh Rawal on 72nd National Film Awards Venue: इस बार 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इवेंट दिल्ली से बाहर गुजरात में होने जा रहा है. इस फैसले पर उठे सवालों के बीच दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने जोरदार जवाब दिया. साथ ही कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को मिले बड़े पुरस्कारों को लेकर भी खूब चर्चा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 12, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:20 AM IST
टूटी सालों पुरानी परंपरा, इस बार दिल्ली नहीं... गुजरात में होगा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इवेंट; परेश रावल बोले- ‘वो क्या पाकिस्तान में है?’
Image Credit: गुजरात में होगा 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड इवेंट (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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