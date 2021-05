Paresh Rawal ने शेयर की अपनी मौत की खबर, फैंस को आया गुस्सा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल (Paresh Rawal) फिल्मी पर्दे पर जितने मजाकिया किरदार निभाते हैं, उतने ही मजाकिया वो असल जिंदगी में भी हैं. हाल ही में उनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैली थी. लेकिन एक्टर ने इस खबर को जिस तरह ट्रीट किया वो अंदाज आपको हंसा देगा

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल (Paresh Rawal) ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पेज पर अपने निधन वाली खबर पर चुटकी ली है. एक्टर ने एक ट्विटर पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें हिंदी में शोक संदेश के साथ उनकी तस्वीर है, यह घोषणा करते हुए कि 'परेश रावल जी, फिल्म उद्योग के एक सदस्य का 14 मई, 2021 को सुबह 7 बजे निधन हो गया है.'

इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए परेश रावल (Paresh Rawal) ने ट्वीट किया 'गलतफहमी के लिए क्षमा करें क्योंकि मैं शाम 7 बजे सोया था ..!' हालांकि, परेश के फैंस मौत की अफवाह से खुश नहीं हैं. किसी ने गुस्सा जताया तो किसी ने उनकी लंबी उम्र की दुआ की.

...Sorry for the misunderstanding as I slept past 7am ...! pic.twitter.com/3m7j8J54NF

