‘यंग और सेक्सी…’ परिणीता की सक्सेस के बाद विद्या बालन को फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, करना चाहती थीं एक्सप्लोर!
Advertisement
trendingNow12887188
Hindi Newsबॉलीवुड

‘यंग और सेक्सी…’ परिणीता की सक्सेस के बाद विद्या बालन को फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, करना चाहती थीं एक्सप्लोर!

20 years of parineeta: सुपरहिट फिल्म 'परिणीता' को 20 साल हो गए हैं जिसके मौके पर इस फिल्म को फिर से थिएटर में रिलीज किया जा रहा है. मगर इस मूवी को बनाते समय एक्ट्रेस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

 

Written By  Jyoti Verma|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘यंग और सेक्सी…’ परिणीता की सक्सेस के बाद विद्या बालन को फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, करना चाहती थीं एक्सप्लोर!

Parineeta Re- Release: बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं मगर उसमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस और दर्शक दोनों के दिलों पर राज करती हैं. मगर फिल्म 'परिणीता' ने न सिर्फ तगड़ा कलेक्शन किया बल्कि 20 साल से ऑडियंस की फेवरेट मूवी लिस्ट में बनी हुई है. यह फिल्म साल 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 29 अगस्त को थिएटर में री रिलीज होने जा रही है जिसका प्रीमियर हाल ही में हुआ था. फिल्म 'परिणीता' के री-रिलीज प्रीमियर पर विद्या बालन, रेखा और अन्य सितारों ने शिरकत की थी. 

विद्या बालन ने फिल्म 'परिणीता' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. मगर विद्या को फिल्म इंडस्ट्री में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिसका खुलासा कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था. विद्या ने बात करते हुए साझा किया कि फिल्म से ज्यादा उन्हें फोटोशूट को करने में समस्याएं आती थीं.

विद्या बालन ने बताया, ‘फिल्म परिणीता मेरे लिए लकी साबित हुई थी, इस फिल्म से मुझे कई अवार्ड्स और पहचान मिली थी... वहीं कई डायरेक्टर के कॉल भी आने लगे थे मैं रातों-रात फेमस हो गई थी ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था.’ मगर फिल्म के बाद फोटोशूट्स के दौरान विद्या को दिक्कतें हुई थीं क्योंकि उनपर ‘यंग और सेक्सी’ दिखने का प्रेशर बढ़ने लगा था. विद्या ने शेयर किया कि 'शूट्स के समय हर व्यक्ति मेरे लुक्स के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहता था वो लोग मुझे 'यंग और सेक्सी' दिखाना चाहते थे. मैंने भी शुरू में एक्सप्लोर करना ठीक समझा मगर कुछ समय बाद मैं इन सब चीजों से थक गई थी.'

यह भी पढ़ें: बेटी से भी 5 साल छोटी लड़की के साथ इस विलेन ने की चौथी शादी, 10 साल से एक दूसरे को कर रहे थे डेट!

विद्या ने अपनी मन की बात को साझा करते हुए कहा कि 'मैं उस समय लड़की नहीं थी मैं 26 साल की पूरी औरत थी. मुझ पर कम उम्र के दिखने का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लगा था और शूट्स के दौरान ये सबसे ज्यादा होता था.' उन्होंने आगे बताया कि उनका फोकस ज्यादातर फिल्में ही रही हैं इसलिए उन्हें मैगजीन या फोटोशूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी. वहीं विधा, सैफ और संजय दत्त की कमाल की एक्टिंग ने फिल्म 'परिणीता' को हिट कर दिया था. इस मूवी में रेखा के सॉन्ग 'पहेली' को लोगों ने खूब पसंद किया था इस गाने को आज भी फैंस एंजॉय करते हैं. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Verma

TAGS

Parineeta Re-Release20 years of parineetaVidya Balan

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
;