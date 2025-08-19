‘यंग और सेक्सी…’ परिणीता की सक्सेस के बाद विद्या बालन को फेस करनी पड़ी थी ये प्रॉब्लम, करना चाहती थीं एक्सप्लोर!

Parineeta Re- Release: बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं मगर उसमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस और दर्शक दोनों के दिलों पर राज करती हैं. मगर फिल्म 'परिणीता' ने न सिर्फ तगड़ा कलेक्शन किया बल्कि 20 साल से ऑडियंस की फेवरेट मूवी लिस्ट में बनी हुई है. यह फिल्म साल 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब 29 अगस्त को थिएटर में री रिलीज होने जा रही है जिसका प्रीमियर हाल ही में हुआ था. फिल्म 'परिणीता' के री-रिलीज प्रीमियर पर विद्या बालन, रेखा और अन्य सितारों ने शिरकत की थी.

विद्या बालन ने फिल्म 'परिणीता' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. मगर विद्या को फिल्म इंडस्ट्री में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिसका खुलासा कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था. विद्या ने बात करते हुए साझा किया कि फिल्म से ज्यादा उन्हें फोटोशूट को करने में समस्याएं आती थीं.

विद्या बालन ने बताया, ‘फिल्म परिणीता मेरे लिए लकी साबित हुई थी, इस फिल्म से मुझे कई अवार्ड्स और पहचान मिली थी... वहीं कई डायरेक्टर के कॉल भी आने लगे थे मैं रातों-रात फेमस हो गई थी ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था.’ मगर फिल्म के बाद फोटोशूट्स के दौरान विद्या को दिक्कतें हुई थीं क्योंकि उनपर ‘यंग और सेक्सी’ दिखने का प्रेशर बढ़ने लगा था. विद्या ने शेयर किया कि 'शूट्स के समय हर व्यक्ति मेरे लुक्स के साथ कुछ नया ट्राई करना चाहता था वो लोग मुझे 'यंग और सेक्सी' दिखाना चाहते थे. मैंने भी शुरू में एक्सप्लोर करना ठीक समझा मगर कुछ समय बाद मैं इन सब चीजों से थक गई थी.'

यह भी पढ़ें: बेटी से भी 5 साल छोटी लड़की के साथ इस विलेन ने की चौथी शादी, 10 साल से एक दूसरे को कर रहे थे डेट!

विद्या ने अपनी मन की बात को साझा करते हुए कहा कि 'मैं उस समय लड़की नहीं थी मैं 26 साल की पूरी औरत थी. मुझ पर कम उम्र के दिखने का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लगा था और शूट्स के दौरान ये सबसे ज्यादा होता था.' उन्होंने आगे बताया कि उनका फोकस ज्यादातर फिल्में ही रही हैं इसलिए उन्हें मैगजीन या फोटोशूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी. वहीं विधा, सैफ और संजय दत्त की कमाल की एक्टिंग ने फिल्म 'परिणीता' को हिट कर दिया था. इस मूवी में रेखा के सॉन्ग 'पहेली' को लोगों ने खूब पसंद किया था इस गाने को आज भी फैंस एंजॉय करते हैं.