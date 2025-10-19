अस्पताल में भर्ती हुईं परिणीति चोपड़ा, कभी भी आ सकती है गुड न्यूज, पहले बच्चे का वेलकम करने को तैयार फैंस

Parineeti Chopra First Child: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. एक्ट्रेस फिलहाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं. दोनों ने पिछले महीने अगस्त अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. अब कपल जल्द ही अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस भी रेडी हैं.
Parineeti Chopra First Child: परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी में हैं. खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया है. हाल ही में परिणीति दिल्ली पहुंची थीं, जो राघव का होमटाउन है. अब दोनों अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल को जीने वाले हैं. फैंस बेसब्री से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि परिणीति कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर की निगरानी में हैं.
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, परिणीति चोपड़ा को अब डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. एक दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि एक्ट्रेस दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं ताकि उनका बच्चा राघव के शहर में जन्म ले सके. हालांकि, अभी तक डिलीवरी की सही तारीख सामने नहीं आई है. परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है और दोनों बेहद एक्साइटेड हैं. फैंस भी सोशल मीडिया पर ‘बेबी चड्ढा’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
जल्द देने वाले हैं गुड न्यूज
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 25 अगस्त, 2025 को अपने प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की थी, जिसमें केक पर ‘1 + 1 = 3’ लिखा था और साथ में छोटे-छोटे फुटप्रिंट बने थे. ये तस्वीर उनके बढ़ते परिवार का प्रतीक बन गई. इसके बाद परिणीति ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो पार्क में टहलते हुए राघव का हाथ थामे नजर आई थीं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.
सेलेब्स भी दे रहे शुभकामनाएं
इस प्यारी अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड से बधाइयों की बाढ़ आ गई. सोनम कपूर ने लिखा, ‘कांग्रेचुलेशन डार्लिंग’, वहीं भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह और हुमा कुरैशी ने भी अपने प्यार भरे मैसेज किए. निमरत कौर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘स्टे ब्लेस्ड, बहुत-बहुत बधाई!!!’. नेहा धूपिया ने लिखा, ‘कांग्रेचुलेशन… वेलकम टू द बेस्ट हुड’. कियारा आडवाणी और जान्हवी कपूर ने भी पोस्ट को लाइक किया. हाल ही में राघव ने ‘द कपिल शर्मा शो’ में परिणीति की प्रेग्नेंसी को लेकर इशारा भी किया था.
2 साल पहले हुई थी शादी
शो में कपिल ने मजाक में कहा कि शादी के बाद उनकी मां ने भी जल्द बच्चे की बात शुरू कर दी थी. इस पर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘देंगे, आपको देंगे… गुड न्यूज जल्दी देंगे’, जिसे सुनकर परिणीति हैरान रह गईं और दर्शक हंसने लगे. उसी वक्त लोगों को अंदाजा हो गया था कि जल्द ही कपल कोई खुशखबरी देने वाले हैं. परिणीति और राघव की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों ने 13 मई, 2023 को दिल्ली में सगाई की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए थे.
