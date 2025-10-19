Advertisement
trendingNow12968004
Hindi Newsबॉलीवुड

अस्पताल में भर्ती हुईं परिणीति चोपड़ा, कभी भी आ सकती है गुड न्यूज, पहले बच्चे का वेलकम करने को तैयार फैंस

Parineeti Chopra First Child: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं. एक्ट्रेस फिलहाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं. दोनों ने पिछले महीने अगस्त अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. अब कपल जल्द ही अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस भी रेडी हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अस्पताल में भर्ती हुईं परिणीति चोपड़ा, कभी भी आ सकती है गुड न्यूज
अस्पताल में भर्ती हुईं परिणीति चोपड़ा, कभी भी आ सकती है गुड न्यूज

Parineeti Chopra First Child: परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी में हैं. खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती किया गया है. हाल ही में परिणीति दिल्ली पहुंची थीं, जो राघव का होमटाउन है. अब दोनों अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल को जीने वाले हैं. फैंस बेसब्री से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि परिणीति कुछ दिनों से लगातार डॉक्टर की निगरानी में हैं.

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, परिणीति चोपड़ा को अब डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. एक दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि एक्ट्रेस दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं ताकि उनका बच्चा राघव के शहर में जन्म ले सके. हालांकि, अभी तक डिलीवरी की सही तारीख सामने नहीं आई है. परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है और दोनों बेहद एक्साइटेड हैं. फैंस भी सोशल मीडिया पर ‘बेबी चड्ढा’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द देने वाले हैं गुड न्यूज  

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 25 अगस्त, 2025 को अपने प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की थी, जिसमें केक पर ‘1 + 1 = 3’ लिखा था और साथ में छोटे-छोटे फुटप्रिंट बने थे. ये तस्वीर उनके बढ़ते परिवार का प्रतीक बन गई. इसके बाद परिणीति ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो पार्क में टहलते हुए राघव का हाथ थामे नजर आई थीं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. 

तलाक की खबरों के बीच हसीना ने बदला सरनेम, 2 साल पहले हुई थी शादी, हटाई वेडिंग पीक्स, अपनी मां के साथ रह रहीं एक्ट्रेस

सेलेब्स भी दे रहे शुभकामनाएं 

इस प्यारी अनाउंसमेंट के बाद बॉलीवुड से बधाइयों की बाढ़ आ गई. सोनम कपूर ने लिखा, ‘कांग्रेचुलेशन डार्लिंग’, वहीं भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह और हुमा कुरैशी ने भी अपने प्यार भरे मैसेज किए. निमरत कौर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘स्टे ब्लेस्ड, बहुत-बहुत बधाई!!!’. नेहा धूपिया ने लिखा, ‘कांग्रेचुलेशन… वेलकम टू द बेस्ट हुड’. कियारा आडवाणी और जान्हवी कपूर ने भी पोस्ट को लाइक किया. हाल ही में राघव ने ‘द कपिल शर्मा शो’ में परिणीति की प्रेग्नेंसी को लेकर इशारा भी किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

2 साल पहले हुई थी शादी 

शो में कपिल ने मजाक में कहा कि शादी के बाद उनकी मां ने भी जल्द बच्चे की बात शुरू कर दी थी. इस पर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘देंगे, आपको देंगे… गुड न्यूज जल्दी देंगे’, जिसे सुनकर परिणीति हैरान रह गईं और दर्शक हंसने लगे. उसी वक्त लोगों को अंदाजा हो गया था कि जल्द ही कपल कोई खुशखबरी देने वाले हैं. परिणीति और राघव की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों ने 13 मई, 2023 को दिल्ली में सगाई की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Parineeti Chopra

Trending news

चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
India Pakistan Tension
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत