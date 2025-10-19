Advertisement
Parineeti Chopra और Raghav Chadha के घर गूंजी किलकारियां, छोटी दिवाली को किया बेबी बॉय का वेलकम

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा के घर पर छोटी दिवाली के खास मौके पर नन्हे कदमों ने आगमन किया है, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस के पति ने इंस्टाग्राम पर एक साथ पोस्ट शेयर कर दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 19, 2025, 04:53 PM IST


Parineeti Chopra और Raghav Chadha के घर गूंजी किलकारियां, छोटी दिवाली को किया बेबी बॉय का वेलकम

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर दिवाली के खास मौके एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है. इस कपल ने इस शुभ अवसर पर अपने घर में नन्हे कदमों का वेलकम किया है. परिणीति चोपड़ा ने बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसकी खबर कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट को शेयर कर के दी है.   खबर अभी अपडेट हो रही है...

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Chadha (@raghavchadha88)

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...

Parineeti ChopraRaghav Chaddhaparineeti and raghav baby boy

