Parineeti Chopra और Raghav Chadha के घर गूंजी किलकारियां, छोटी दिवाली को किया बेबी बॉय का वेलकम

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा के घर पर छोटी दिवाली के खास मौके पर नन्हे कदमों ने आगमन किया है, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस के पति ने इंस्टाग्राम पर एक साथ पोस्ट शेयर कर दी है.
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर दिवाली के खास मौके एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है. इस कपल ने इस शुभ अवसर पर अपने घर में नन्हे कदमों का वेलकम किया है. परिणीति चोपड़ा ने बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसकी खबर कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट को शेयर कर के दी है. खबर अभी अपडेट हो रही है...
