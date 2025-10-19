Parineeti Chopra और Raghav Chadha के घर गूंजी किलकारियां, छोटी दिवाली को किया बेबी बॉय का वेलकम

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर दिवाली के खास मौके एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली है. इस कपल ने इस शुभ अवसर पर अपने घर में नन्हे कदमों का वेलकम किया है. परिणीति चोपड़ा ने बेबी बॉय को जन्म दिया है, जिसकी खबर कपल ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट को शेयर कर के दी है. खबर अभी अपडेट हो रही है...