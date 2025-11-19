Parineeti-Raghav Baby Boy Name: 1 महीने बाद शेयर हुई परिणीति-राघव के बेटे की पहली तस्वीर, कपल ने रिवील किया नाम

Parineeti Chopra Son First Photo: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने इस साल 19 अक्टूबर को अपने घर में बेबी बॉय का वेलकम किया है, जिसके बाद से ही इस कपल को चाहने वाले फैंस बच्चे की एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन परिणीति और राघव उस समय अपने बच्चे की देखभाल में व्यस्त थे. मगर आज 19 नवंबर,को परिणीति और राघव ने अपने बेटे के एक महीने के होने की खुशी में बेबी बॉय की एक झलक और नाम सबके सामने उजागर कर दिया है.

क्यूट फोटो की शेयर

परिणिति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने ज्वाइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेटे के साथ एक क्यूट फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों अपने बेटे के पैरों को चूमते हुए नजर आ रहे हैं. इन प्यारी और सुंदर फोटो में कपल ने अपने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नाम किया रिवील

इस बी-टाउन कपल ने इन क्यूट फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में अपने बेटे का नाम रिवील कर दिया है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने बेटे का नाम 'नीर' रखा है. कपल ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, टजलस्य रूपं, प्रेमस्य स्वरूपं, 'तत्र एव नीर. हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने मिलकर अपने बेटे का नाम नीर, शुद्ध, दिव्य, आसीम.'