Parineeti-Raghav Baby Boy Name: 1 महीने बाद शेयर हुई परिणीति-राघव के बेटे की पहली तस्वीर, कपल ने रिवील किया नाम

Parineeti Chopra Son First Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर इस साल एक छोटे राघव ने जन्म लिया था, और दोनों माता-पिता बनने के बाद अपना समय बच्चे के साथ गुजार रहे हैं. वहीं आज इस कपल ने अपने बच्चे की एक झलक और नाम रिवील कर दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:28 PM IST
Parineeti Chopra Son First Photo: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने इस साल 19 अक्टूबर को अपने घर में बेबी बॉय का वेलकम किया है, जिसके बाद से ही इस कपल को चाहने वाले फैंस बच्चे की एक झलक के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन परिणीति और राघव उस समय अपने बच्चे की देखभाल में व्यस्त थे. मगर आज 19 नवंबर,को परिणीति और राघव ने अपने बेटे के एक महीने के होने की खुशी में बेबी बॉय की एक झलक और नाम सबके सामने उजागर कर दिया है. 

 

क्यूट फोटो की शेयर 
परिणिति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने ज्वाइंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बेटे के साथ एक क्यूट फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों अपने बेटे के पैरों को चूमते हुए नजर आ रहे हैं. इन प्यारी और सुंदर फोटो में कपल ने अपने बेटे का चेहरा रिवील नहीं किया है. 

A post shared by @parineetichopra

नाम किया रिवील 
इस बी-टाउन कपल ने इन क्यूट फोटोज को शेयर करते हुए कैप्शन में अपने बेटे का नाम रिवील कर दिया है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने अपने बेटे का नाम 'नीर' रखा है. कपल ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, टजलस्य रूपं, प्रेमस्य स्वरूपं, 'तत्र एव नीर. हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने मिलकर अपने बेटे का नाम नीर, शुद्ध, दिव्य, आसीम.'  

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

Parineeti ChopraRaghav Chaddha

