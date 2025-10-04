Advertisement
कैमरा के सामने परिणीति ने पति से किए ऐसे तीखे सवाल, राघव चड्ढा की हो गई बोलती बंद, बोलीं- ‘लोग उन्हें गालियां...’

Parineeti Chopra Fake Podcast: जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें परिणीति पति राघव से कुछ तीखे सवाल करती नजर आ रही हैं. उनके इन सवालों को सुनने के बाद राघव की बोलती बंद हो जाती है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:40 AM IST
कैमरा के सामने परिणीति ने पति राघव से किए ऐसे तीखे सवाल
कैमरा के सामने परिणीति ने पति राघव से किए ऐसे तीखे सवाल

Parineeti Chopra Fake Podcast: एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बहुत जल्द मां बनने वाली हैं. बीते कुछ दिनों से वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं और अपने फैंस से जुड़ रही हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को फिर से शुरू करने की बात भी कही थी. हाल ही में परिणीति ने अपने पति और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ एक मजेदार 'नकली टॉक शो' होस्ट किया. इस शो में उन्होंने अपने घर और पति के बारे में फैंस के लिए कई मजेदार बातें शेयर कीं. 

उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. परिणीति ने बताया कि जब राघव 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में गए थे, तो उनकी पर्सनालिटी और ह्यूमर लोगों को बहुत पसंद आया. फैंस ने राघव के छोटे-छोटे मजाक और अंदाज को काफी कारीफ की. इससे पहले ये बातें सिर्फ परिणीति और उनके परिवार वालों को ही पता थीं. राघव ज्यादातर गंभीर और फॉर्मल अंदाज में नजर आते हैं, क्योंकि वे एक राजनेता हैं और पब्लिक में भाषण देते रहते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

परिणीति और राघव का मजेदार 'नकली टॉक शो'

हालांकि, कपिल के शो में उन्होंने फैंस को हंसने का मौका दिया. शो में राघव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हर घंटे अपनी पत्नी का दिल जीतना जरूरी है. परिणीति ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो राघव ने बताया, "देश में चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लेकिन पत्नी का दिल रोज जीतना पड़ता है". उन्होंने हंसी-मजाक में बताया कि राजनीति में नियम अलग होते हैं, लेकिन घर में प्यार बनाए रखना हर समय जरूरी है. फैंस को ये जवाब सुनकर खूब हंसी आई और ये सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ.

हिंदी सिनेमा की वो लेजेंडरी सिंगर, जिसने गाए 1500 से भी ज्यादा गाने, पहली कमाई थी सिर्फ 5 रुपये, पीछे छोड़ गईं इतनी दौलत

परिणीति ने खूब की पति की खिंचाई

परिणीति ने इस दौरान मजाक में कहा कि लोग उन्हें गालियां भी दे रहे हैं. फैंस ने कहा कि राघव को हर घंटे अपनी पत्नी का दिल जीतना पड़ता है, इसलिए ये दिखाता है कि वे कितने प्यार और समझदारी से अपने रिश्ते को निभाते हैं. परिणीति ने कहा कि लोग मजाक में कहते हैं कि उन्होंने राघव को इतना 'तंग' किया है कि अब उन्हें प्यार बनाए रखने के लिए हर समय मेहनत करनी पड़ती है. ये सब देखकर फैंस भी हंसते-हंसते खुश हो गए. परिणीति और राघव का ये 'नकली टॉक शो' फैंस के लिए काफी मजेदार रहा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

जल्द बनने वाले हैं पेरेंट्स

इस शो में दोनों ने अपने रिश्ते और पति-पत्नी के मजेदार पल शेयर किए. बता दें, परिणीति और राघव ने सितंबर 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी. दोनों एक-दूसरे को कई सालों से जानते थे, पहली मुलाकात लंदन में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं और अब दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. ये गुड न्यूज शेयर करते हुए परिणीति ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'Our little universe… on its way' और एक प्यारा सा केक दिखाया जिस पर लिखा था 1+1=3.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

