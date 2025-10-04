Advertisement
trendingNow12948138
Hindi Newsबॉलीवुड

Parineeti Chopra ने पति Raghav Chadha के साथ की ‘फेक टॉक’, डेटिंग ऐप को लेकर पूछे सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पति राघव चड्ढा के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पति से डेटिंग ऐप को लेकर सवाल पूछती नजर आ रही हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 04, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Parineeti Chopra ने पति Raghav Chadha के साथ की ‘फेक टॉक’, डेटिंग ऐप को लेकर पूछे सवाल

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता, उनके पति राघव चड्ढा अक्सर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद करते हैं. वहीं हाल ही में परिणीति ने राघव के साथ एक फनी सेशन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, इस सवाल और जवाब के शो को एक्ट्रेस ने ‘फेक टॉक शो’ नाम दिया है.

वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस
परिणीति चोपड़ा द्वारा शेयर किए गए इस फनी वीडियो में उनके पति राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में शामिल हुए थे, जहां वो अपने काम और पर्सनल लाइफ के बैलेंस को लेकर बात करते हुए नजर आए थे. वहीं इस वीडियो में राघव और परिणीति अपने रिश्तों को लेकर भी बात करते हुए दिखाई दिए.

 

Add Zee News as a Preferred Source

डेटिंग ऐप पर टिक पाएंगे?
परिणीति चोपड़ा ने इस ‘फेक टॉक शो’ में राघव से डेटिंग ऐप को लेकर सवाल किया, क्या आप और मैं डेटिंग ऐप पर टिक पाएंगे? जिसके बारे में राघव ने जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम वहां टिक पाएंगे.’ वहीं पति के जवाब पर सहमति दिखाते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘हां मुझे भी नहीं लगता है कि हम वहां टिक पाएंगे क्योंकि हमारा भरोसा बहुत कम है. हम दोनों हर चीज पर सवाल करते हैं. अगर हमें गूगल पर कुछ मिल जाए तो हम कहते हैं नहीं, दोबारा देख लो.’ राघव ने इस सवाल पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी जीवन में कभी पूरी तरह से डेटिंग ऐप्स पर हो सकता है.’ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

 

 

नेता नहीं तो फिर क्या बनते?
एक्ट्रेस ने पति से दूसरा सवाल करते हुए पूछा, अगर वो राजनीति में नहीं होते तो वो कौन सा ऑप्शन करियर के लिए चुनते? परिणीति ने कहा, ‘आप फिल्मों के लिए एकदम सही हैं’ जिस पर राघव ने जवाब देते हुए कहा, ‘वो खुद को फाइनेंस के एरिया में देखते’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए बिल्कुल सही रहता पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूं.’ राघव ने कहा, ‘मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा वकील बनूंगा. लेकिन मैं एक एवरेज वकील जरूर बनूंगा, जो अपनी रोजी-रोटी कमा सकता है.’

 

मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूं
वहीं परिणीति ने इस वीडियो में अपने और राघव के रिश्ते से जुड़े कई सवाल किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी पहली मुलाकात को लेकर भी बातें की हैं जहां परिणीति ने राघव से कहा, ‘मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करना चाहती हूं.’ इस पर राघव ने मजाक करते हुए कहा, ‘तो मैं काम छोड़ देता हूं.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Parineeti ChopraRaghav Chadhafake talk show

Trending news

ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
;