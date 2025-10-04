Parineeti Chopra ने पति Raghav Chadha के साथ की ‘फेक टॉक’, डेटिंग ऐप को लेकर पूछे सवाल

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता, उनके पति राघव चड्ढा अक्सर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिसे दर्शक खूब पसंद करते हैं. वहीं हाल ही में परिणीति ने राघव के साथ एक फनी सेशन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, इस सवाल और जवाब के शो को एक्ट्रेस ने ‘फेक टॉक शो’ नाम दिया है.

वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस

परिणीति चोपड़ा द्वारा शेयर किए गए इस फनी वीडियो में उनके पति राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में शामिल हुए थे, जहां वो अपने काम और पर्सनल लाइफ के बैलेंस को लेकर बात करते हुए नजर आए थे. वहीं इस वीडियो में राघव और परिणीति अपने रिश्तों को लेकर भी बात करते हुए दिखाई दिए.

डेटिंग ऐप पर टिक पाएंगे?

परिणीति चोपड़ा ने इस ‘फेक टॉक शो’ में राघव से डेटिंग ऐप को लेकर सवाल किया, क्या आप और मैं डेटिंग ऐप पर टिक पाएंगे? जिसके बारे में राघव ने जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम वहां टिक पाएंगे.’ वहीं पति के जवाब पर सहमति दिखाते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘हां मुझे भी नहीं लगता है कि हम वहां टिक पाएंगे क्योंकि हमारा भरोसा बहुत कम है. हम दोनों हर चीज पर सवाल करते हैं. अगर हमें गूगल पर कुछ मिल जाए तो हम कहते हैं नहीं, दोबारा देख लो.’ राघव ने इस सवाल पर बात करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी जीवन में कभी पूरी तरह से डेटिंग ऐप्स पर हो सकता है.’

नेता नहीं तो फिर क्या बनते?

एक्ट्रेस ने पति से दूसरा सवाल करते हुए पूछा, अगर वो राजनीति में नहीं होते तो वो कौन सा ऑप्शन करियर के लिए चुनते? परिणीति ने कहा, ‘आप फिल्मों के लिए एकदम सही हैं’ जिस पर राघव ने जवाब देते हुए कहा, ‘वो खुद को फाइनेंस के एरिया में देखते’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए बिल्कुल सही रहता पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूं.’ राघव ने कहा, ‘मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा वकील बनूंगा. लेकिन मैं एक एवरेज वकील जरूर बनूंगा, जो अपनी रोजी-रोटी कमा सकता है.’

मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूं

वहीं परिणीति ने इस वीडियो में अपने और राघव के रिश्ते से जुड़े कई सवाल किए हैं जिसमें उन्होंने अपनी पहली मुलाकात को लेकर भी बातें की हैं जहां परिणीति ने राघव से कहा, ‘मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करना चाहती हूं.’ इस पर राघव ने मजाक करते हुए कहा, ‘तो मैं काम छोड़ देता हूं.’