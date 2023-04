Parineeti Chopra Ex Boyfriend: परिणीति चोपड़ा का भारतीय क्रिकेटर Hardik Pandya के साथ दो साल तक चला था चक्कर? एक्ट्रेस ने खुद बताई थी सच्चाई

Parineeti Chopra का Hardik Pandya के साथ चला था चक्कर?

कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि हार्दिक पांड्या और परिणीति चोपड़ा ने एक दूसरे को लगभग दो साल के लिए डेट किया है और किसी को इस रिश्ते की कानों-कान खबर नहीं हुई है. परिणीति और हार्दिक, दोनों की ये कथित लव स्टोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) से शुरू हुई थी जहां एक्ट्रेस की फोटो पर हार्दिक ने रिप्लाइ किया था जिसका आगे परिणीति ने भी रिस्पॉन्स दिया था.

ऐसे हुई थी कथित लव स्टोरी की शुरुआत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बात 2017 की है जब एक दिन परिणीति चोपड़ा ने एक साइकिल की फोटो शेयर की और साथ में कैप्शन में लिखा- कितना खूबसरत ट्रिप था, मेरे सबसे अच्छा और शानदार पार्टनर के साथ! वाकई, लव इज इन द एयर!!!' इस स्टेटमेंट के साथ परिणीति ने कई हार्ट इमोजी और एक किसिंग इमोजी भी ऐड किया था.

@ParineetiChopra Can I guess?

I think this is a second Bollywood & Cricket link. :p

Great click by the way. https://t.co/vWh2LIvTwa

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 2, 2017