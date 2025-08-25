परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर जल्द गूंजने वाली है किलकारी, एक्ट्रेस ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर जल्द गूंजने वाली है किलकारी, एक्ट्रेस ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी

Parineeti Chopra Announce Pregnancy: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पेरेंट्स बनने वाले हैं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:49 PM IST
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर जल्द गूंजने वाली है किलकारी, एक्ट्रेस ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी

Parineeti Chopra Announce Pregnancy:  बॉलीवुड परिणीति चोपड़ा और राघव चड्डा के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है. कपल पेरेंट्स बनने वाले हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है.परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टादग्राम पर इस खुशखबरी को शेयर करते हुए एक जैसा पोस्ट किया है. इस पोस्ट में बच्चे का नन्हा सा पांव है और लिखा है 1+1=3, जिसे देखकर उनके दोस्त बेहद खुश हो गए हैं.

अभी हाल ही परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पर पहुंचे थे.इस दौरान राघव ने परिणीति की प्रेग्नेंसी का हिंट दिया था और कहा था कि हम जल्द ही गुड न्यूज शेयर करेंगे. फाइनली इस जोड़ ने अपने फैन्स को खुशखबरी दे दी है. इस न्यूज़ के बाद से फैंस सोशल मीडिया पर खूब बधाई दे रहे हैं.

सितंबर 2023 में हुई थी राघव-परिणीती की शादी 

बता दें कि परिणीती चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की थी. परिणीति और राघव की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी. उन्होंने 'आपकी अदालत' में बताया था कि एक अवॉर्ड फंक्शन के लिए वो लंदन गई हुई थीं और वहां तब राघव भी थे. हालांकि, उस समय तक परिणीति राघव को जानती नहीं थी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती थीं.

एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो 

इसके अलावा, उन्होंने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी साझा की, जिसमें वह अपने पति राघव चड्ढा के साथ विदेश में घूमती नजर आ रही थीं. दोनों हाथों में हाथ डाले एक-दूसरे में खोए हुए टहलते दिख रहे हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारी छोटी सी दुनिया रास्ते में है... बेहिसाब रूप से धन्य महसूस कर रही हूं."

उनके कैप्शन से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वे गर्भवती हैं और जल्द ही मां बनने वाली हैं. परिणीति के इस पोस्ट पर उनके फैंस और दोस्तों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. सबसे पहले तो उनकी करीबी दोस्त और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने इस पोस्ट पर बधाई देते हुए कमेंट किया. इसके अलावा, उनके कई फैंस ने भी प्यार भरे शब्दों में उन्हें शुभकामनाएं दीं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @parineetichopra

