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काम नहीं मिला तो बैठ गई घर: परिणीति चोपड़ा का छलका 15 साल के करियर का दर्द, बताया किन गलतियों की वजह से झेलना पड़ा ये सब

Parineeti Chopra 15 Years in Bollywood: बॉलीवुड में 15 साल पूरे करने जा रहीं परिणीति चोपड़ा ने अपने मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने खुलासा किया कि करियर में ऐसा वक्त भी आया जब काम न मिलने की वजह से उन्हें खाली घर बैठना पड़ा. एक्ट्रेस ने गलत फिल्मों के चयन और अपने करियर की गलतियों पर भी खुलकर बात की.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 25, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:02 AM IST
काम नहीं मिला तो बैठ गई घर: परिणीति चोपड़ा का छलका 15 साल के करियर का दर्द, बताया किन गलतियों की वजह से झेलना पड़ा ये सब
Image Credit: बॉलीवुड में 15 साल पूरे करने जा रहीं परिणीति चोपड़ा (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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