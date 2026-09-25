काम नहीं मिला तो बैठ गई घर: परिणीति चोपड़ा का छलका 15 साल के करियर का दर्द, बताया किन गलतियों की वजह से झेलना पड़ा ये सब

बॉलीवुड में फिल्म ‘लेडीज वर्सेस रिकी बहल’ से अपने सफर की शुरुआत करने वाली परिणीति चोपड़ा जल्द ही इंडस्ट्री में अपने 15 साल पूरे करने जा रही हैं. एक्ट्रेस इसे अपने करियर का एक बड़ा मुकाम मानती हैं. इसके साथ ही उन्होंने नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज ‘शक - ट्रस्ट नो वन’ से ओटीटी की दुनिया में भी कदम रख दिया है. हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में परिणीति ने इंडस्ट्री में अपने 15 साल के सफर, वेब सीरीज के एक्सपीरियंस, काम और मदरहुड को एक साथ संभालने के साथ-साथ मां बनी एक्ट्रेसेस के बढ़े वजन पर होने वाली ट्रोलिंग पर खुलकर अपनी राय रखी.
इंडस्ट्री में अपने सफर को याद करते हुए परिणीति ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं. एक दौर ऐसा भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था और वे घर बैठी रहीं, फिर ऐसा वक्त भी आया जब काम की वजह से परिवार के लिए सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी. उन्होंने साफ कहा कि वे किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, इसलिए उन्होंने जो भी गलतियां कीं, वो दर्शकों के सामने कीं. चाहे वो गलत फिल्में चुनना हो, खराब फैशन हो या फिर गलत पीआर, उन्होंने सब कुछ झेला और सीखा है.
नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘शक - ट्रस्ट नो वन’ में परिणीति एक ऐसी मां के रोल में नजर आ रही हैं, जो 8 साल से अपनी लापता बेटी को ढूंढ रही है और उसे अपने ही परिवार पर शक है. इस रोल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा सस्पेंस थ्रिलर करना बहुत मजेदार होता है, जहां आखिर तक दर्शक कातिल या वजह तलाशते रहें. उन्होंने बताया कि शो की शूटिंग काफी पहले हो गई थी, इसलिए इसके राज को छुपाए रखना जरूरी था. सेट पर इमोशनल सीन समझने के लिए वह सोनी राजदान के पास जाती थीं और कहानी की कड़ियों को समझने के लिए हरलीन सेठी से मदद लेती थीं.
परिणीति खुद एक बेटे की मां हैं और वे उन सवालों से काफी चिढ़ती हैं, जहां लोग तय करते हैं कि नई मां को कब काम पर लौटना चाहिए. उनका कहना है कि जब तक कोई मां खुद ब्रेक न मांगे, दूसरों को उसे जबरन ज्ञान नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर जिम जाकर एब्स दिखाना मेहनत का सबूत है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद शरीर पर आए स्ट्रेच मार्क्स मां बनने की ताकत का सबूत हैं. कोई नई मां या प्रेग्नेंट महिला अगर अपनी मर्जी से काम कर रही है, तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं दिखनी चाहिए.
कटरीना कैफ समेत कई एक्ट्रेसेस के मां बनने के बाद बढ़े वजन पर होने वाली ट्रोलिंग पर परिणीति बुरी तरह भड़कीं. उन्होंने कहा कि किसी को दूसरों की जिंदगी और शरीर पर बोलने का हक नहीं है. एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है, तो वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम करती है. 9 महीने की उस मुश्किल तपस्या के बाद अगर शरीर में बदलाव आते हैं, तो उस पर घटिया कमेंट करना बेहद शर्मनाक है. परिणीति ने कहा कि वो अपने शरीर के हर निशान को देखकर मुस्कुराती हैं और ऐसी फालतू बातों पर दो मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहतीं.
कामकाजी मांओं के लिए माहौल सुधारने पर बात करते हुए परिणीति ने कहा कि अगर मेकर्स के साथ पहले ही बात साफ हो, तो सेट पर सब कुछ मैनेज हो सकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज की यंग कामकाजी महिलाएं काम और परिवार दोनों साथ चाहती हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई महिला पहले 75 साल की उम्र तक सिर्फ करियर बनाए और फिर रिटायर होकर बच्चा पैदा करने की सोचे. उन्होंने कहा कि बच्चा और करियर दोनों आज ही चाहिए, इसलिए समझदारी दिखाते हुए बिना ड्रामा किए साथ मिलकर काम का सही माहौल बनाना बेहद जरूरी है.