क्यों आए Parineeti Chopra की आंखों में आंसू, जानिए क्या है माजरा?

नई दिल्ली : ऊपर तस्वीर देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की आंखों में आंसू भर आए. क्या माजरा है जो बॉलीवुड की इस क्यूट डीवा की आंखें भर आईं? अगर आप परिणीति के फैन हैं तो चिंता ना करें, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है. यह तस्वीर उनकी एक आने वाली फिल्म के दृश्य से ली गई है. फिल्म का नाम 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) है.

दरअसल परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की आगामी फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) का पहला टीजर जारी किया गया है। इस टीजर में परिणीति चोपड़ा दमदार भूमिका में नजर आ रही हैं. इसी टीजर से परिणीति की आंसू से भरी यह तस्वीर ली गई है. फिल्म अगले महीने यानी 26 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.

नशेड़ी महिला के किरदार में Parineeti Chopra

20 मिनट का यह टीजर आपको फिल्म के इंटेंस और सस्पेंस से भरी दुनिया में लेकर जाता है. The Girl on the Train Teaser में आप देखते हैं कि परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) एक नशेड़ी महिला (Alcoholic Woman) की भूमिका में हैं. हालांकि, इस टीजर में किसी तरह का कोई डायलॉग और एक्शन नजर नहीं आता है. टीजर में सिर्फ परिणीति चोपड़ा का बिगड़ता मूड और शरीर की चोटें दिखती हैं, जिससे आभास होता है कि फिल्म में क्या कुछ देखने को मिलेगा.

फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) पॉउला हॉकिंस की साल 2015 की बेस्टसेलर पर आधारित है. इस फिल्म को रिभु दासगुप्ता ने निर्देशित किया है और अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari), कीर्ति कुल्हारी व अविनाश तिवारी भी इसमें अहम किरदार निभा रहे हैं. परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) फिल्म में मीरा चोपड़ा नाम का किरदार निभा रही हैं, जो रोज ट्रेन से सफर करके अपने ऑफिस जाती हैं.

हॉलीवुड में इस कहानी पर बन चुकी है फिल्म

ट्रेन से सफर दौरान वह रोज एक कपल को उनके घर की खिड़की से देखती हैं. एक दिन वह कुछ ऐसा देख लेती है, जो उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है. यह घटना उसे उस कपल के साथ जोड़ देती है. इस कहानी पर हॉलीवुड में साल 2016 में फिल्म बन चुकी है, जिसमें एमिली ब्लंट ने मुख्य भूमिका निभाई थी और टेट टेलर ने फिल्म का निर्देशन किया था.

एक बार फिर बात करें परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) की तो इसके डायरेक्टर रिभु दासगुप्ता ने कहा, 'मैं हमेशा से ही इस जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहता था और मुझे यह अनोखी कहानी पसंद आयी.' यह फिल्म एक थ्रिलर है और रोज ट्रेन से सफर करने वाले लोग बहुत हद तक खुद को इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे.

कोरोना ने टाल दी थी फिल्म की रिलीज

यह फिल्म 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl on the Train) मई 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी रिलीज को टाल दिया गया था. अब यह फिल्म 26 फरवरी से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी.