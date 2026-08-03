4 साल लिव-इन में रहे परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा, फिर किस वजह से आ गई दोनों के रिश्ते में दरार?

उस दौर में बॉलीवुड में प्यार और रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती थी, उस वक्त परवीन बाबी और डैनी डेंजोंगपा के रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. दोनों ने उस दौर के तौर-तरीकों को छोड़कर एक चौंकाने वाला फैसला लिया. खबरों के मुताबिक, परवीन और डैनी करीब 4 साल तक लिव-इन में रहे. उस समय ये फैसला काफी हैरान करने वाला और हिम्मत वाला माना गया था, क्योंकि ऐसे रिश्ते को समाज और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था. परवीन बाबी और डैनी का रिश्ता सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके बीच एक गहरा भरोसा और दोस्ती भी थी.