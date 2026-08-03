4 साल लिव-इन में रहे परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा, फिर किस वजह से आ गई दोनों के रिश्ते में दरार?

उस दौर में बॉलीवुड में प्यार और रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती थी, उस वक्त परवीन बाबी और डैनी डेंजोंगपा के रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. दोनों ने उस दौर के तौर-तरीकों को छोड़कर एक चौंकाने वाला फैसला लिया. खबरों के मुताबिक, परवीन और डैनी करीब 4 साल तक लिव-इन में रहे. उस समय ये फैसला काफी हैरान करने वाला और हिम्मत वाला माना गया था, क्योंकि ऐसे रिश्ते को समाज और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था. परवीन बाबी और डैनी का रिश्ता सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके बीच एक गहरा भरोसा और दोस्ती भी थी.
लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और दोनों अलग हो गए. मगर रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी दोनों ने दोस्ती का रिश्ता कायम रखा. हालांकि, हालात उस समय बदल गए जब परवीन की मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी और दोनों के बीच दूरी पैदा हो गई.
खबरों के मुताबिक, फेमस चेहरा बनने से पहले परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा के बीच गहरा रिश्ता था. उनका ये रिश्ता उस दौर के बाकी दूसरे कपल से काफी गहरा और मजबूत था. हालाकिं, दोनों ने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखा और अलग-अलग होने के बाद भी अच्छे दोस्त बने रहे. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक दूसरे से अलग होने के बाद भी वो कुछ समय तक पड़ोसी रहे और एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी रहे. यह उनके बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाता है.
कुछ समय बीतने के बाद परवीन बाबी मेंटली बीमार रहने लगीं. खबरों के मुताबिक, उन्हें पैरानॉयड स्किजोफ्रेनिया जैसी गंभीर दिमागी बीमारी हो गई थी. इस बीमारी के कारण कई बार वो अपने आसपास के लोगों को शक की नजर से देखने लगीं और उन्हें डर महसूस होने लगा. धीरे-धीरे इस बीमारी का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा. जिन लोगों पर वो कभी सबसे ज्यादा यकीन करती थीं, वो भी उनसे दूरी बना चुके थे.
परवीन बाबी की बीमारी का असर उनके और डैनी डेन्जोंगपा के रिश्ते पर भी पड़ा और एक समय के बाद उन्होंने डैनी पर भी शक करना शुरू कर दिया था. इसी कारण से दोनों के बीच दूरी आ गई. कई सालों तक दोस्ती निभाने वाला ये कपल एक-दूसरे से दूर हो गया. हालांकि ये दूरी किसी आपसी मतभेद या रिश्ते के कारण नहीं, बल्कि बीमारी के कारण पैदा हुई थी.
साल 2005 में जब परवीन बाबी का निधन हुआ, तब बॉलीवुड के बहुत कम लोग उनका अंतिम संस्कार में पहुंचे थे. इनमें डैनी डेन्जोंगपा भी शामिल थे. उनका वहां मौजूद होना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि परवीन के लिए उनका गहरा प्यार और दोस्ती थी, जो कभी उनके जीवन का अहम हिस्सा रही थीं. परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा का रिश्ता आज भी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल्स में गिना जाता है.