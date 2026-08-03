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4 साल लिव-इन में रहे परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा, फिर किस वजह से आ गई दोनों के रिश्ते में दरार?

Parveen Babi-Danny Denzongpa: 70 के दश्क में बॉलीवुड की फेमस और स्टाइलिश जोड़ी परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा को लेकर हर जगह चर्चा होती थी. उस दौर में जहां लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में पब्लिकली खुलकर बात नहीं की जाती थी, तब इन दोनों स्टार्स ने साथ में रहने का फैसला किया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 03, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:27 PM IST
4 साल लिव-इन में रहे परवीन बाबी और डैनी डेन्जोंगपा, फिर किस वजह से आ गई दोनों के रिश्ते में दरार?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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