'Pasoori' गाने ने रचा इतिहास, YouTube पर 1 बिलियन व्यूज पाने वाला बना पहला पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो; रिलीज के 4 साल बाद भी कायम है जलवा

कोक स्टूडियो ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि मशहूर गाना 'Pasoori' यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है. इसी के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह पाकिस्तान में बना पहला म्यूजिक वीडियो बन गया है. अली सेठी और शाए गिल की आवाज में सजा यह खूबसूरत गाना 7 फरवरी 2022 को रिलीज हुआ था. रिलीज के बाद से ही 'Pasoori' को लोगों का जबरदस्त प्यार मिला और यह देखते ही देखते दुनियाभर में पॉपुलर हो गया.
रिलीज के साल 'Pasoori' स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला पाकिस्तानी गाना भी बना था. आज भी यह अली सेठी और शाए गिल, दोनों के करियर का स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया गया गाना है. इस गाने को अब तक करीब 405 मिलियन स्ट्रीम्स मिल चुकी हैं.
यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज का आंकड़ा पार करना 'Pasoori' की पॉपुलैरिटी और दुनियाभर में इसकी पहुंच को दिखाता है. गाने की खास धुन और अली सेठी-शाए गिल की आवाज ने इसे पाकिस्तान के सबसे चर्चित म्यूजिक वीडियोज में शामिल कर दिया है.
कोक स्टूडियो ने सेठी और गिल के साथ म्यूज़िक प्रोड्यूसर ज़ुल्फ़िकार खान (ज़ुल्फ़ी) और अब्दुल्ला सिद्दीकी की एक रील भी पोस्ट की. इसमें उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया.
बता दें कि रिलीज के साथ ही गाना 'पसूरी' दुनिया भर में मशहूर हो गया था. पाकिस्तान, भारत और यहां तक कि कई अन्य देश में भी इए कई कवर वर्ज़न बने. यह गाना डिज़्नी के शो 'मिज मार्वल' के साउंडट्रैक में भी शामिल हुआ. एक ऐसा शो जो पाकिस्तानी संस्कृति से काफ़ी प्रेरित था.
कोक स्टूडियो अफ्रीका ने भी 'पसूरी' का रीमिक्स बनाया, जिसमें सेठी ने मारवान मूसा और रीकाडो बैंक्स के साथ मिलकर नाइजीरियाई एफ्रोबीट्स वाले वर्शन पर काम किया. इस गाने का इस्तेमाल कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फ़िल्म 'सत्यप्रेम की कथा' (2023) में भी किया गया था. यह गाना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने गाया था.
बॉलीवुड वर्जन के ट्रोल होने के बाद शाई गिल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, 'मुझे असल में आप लोगों से ही इस रीमेक के बारे में पता चला. लेकिन साथ ही, मैं उस नफ़रत के बारे में भी बात करना चाहती थी जो लोग नए गाने के लिए दिखा रहे हैं. मैं समझती हूँ कि आप सभी को ओरिजिनल 'पसूरी' बहुत पसंद है और मैं उस सारे प्यार के लिए बहुत आभारी हूं. मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी आभारी हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी नहीं चाहती कि आप किसी और के प्रति नफ़रत दिखाएं.'
उन्होंने आगे कहा, 'और अगर आपको कोई चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कहूंगी कि उसे सुनें ही नहीं. नफरत फैलाने के बजाय, उसे न सुनें. क्योंकि किसी चीज को पसंद न करना और घर पर उसके बारे में बात करना तो ठीक है. लेकिन अगर आप किसी को सबके सामने नीचा दिखाते हैं या उसका अपमान करते हैं, तो यह अच्छी बात नहीं है, है ना?'