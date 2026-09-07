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'Pasoori' गाने ने रचा इतिहास, YouTube पर 1 बिलियन व्यूज पाने वाला बना पहला पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो; रिलीज के 4 साल बाद भी कायम है जलवा

'Pasoori' ने YouTube पर 1 अरब व्यूज पूरे कर इतिहास रच दिया है. यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला मेड-इन-पाकिस्तान म्यूजिक वीडियो बन गया. अली सेठी और शाए गिल का यह गाना 2022 में रिलीज हुआ था और Spotify पर भी जबरदस्त लोकप्रिय रहा है.

Written BySwati Singh
Published: Sep 07, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:41 PM IST
'Pasoori' गाने ने रचा इतिहास, YouTube पर 1 बिलियन व्यूज पाने वाला बना पहला पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो; रिलीज के 4 साल बाद भी कायम है जलवा

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Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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