Sara Ali Khan Wrong Touch Video: पटौदी खानदान की पोती सारा ने देर रात सिक्योरिटी गॉर्ड के साथ कर दी ऐसी हरकत, वीडियो देख शॉक्ड हो जाएंगे फैंस

Sara Ali Khan Video: सोशल मीडिया पर कई बार सितारों के ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं कि जिसे देखकर उनके फैंस को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो पटौदी खानदान की पोती सारा अली खान (Sara Ali Khan) का वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सारा लड़खड़ाती हुई अपनी दोस्त का सहारा लेकर चलती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस जैसे ही रेस्टोरेंट में एंट्री करती हैं तो गेट पर खड़े सिक्योरिटी गॉर्ड को गलत जगह टच कर लेती हैं. सारा अली खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नशे में धुत नजर आईं सारा

इस वीडियो में सारा अली खान (Sara Ali Khan) डेनिम का जंपसूट पहने हुई हैं. वहीं उनकी दोस्त व्हाइट टॉप के साथ डेनिम जींस में दिखीं. सारा ने जैसे ही पैपराजी को देखा तो उनसे हैलो किया. लेकिन सारा के लड़खड़ाते कदम और अपनी दोस्त का सहारा लेकर चलना इस ओर इशारा कर रहा था कि एक्ट्रेस ड्रंक हैं.

#SaraAliKhan This was fully intentional her hand was away until she moved it close to grab it pic.twitter.com/fdr1Y0otjT

