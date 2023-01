Pathaan Review: क्या परिवार के साथ थिएटर में देखने लायक है Shah Rukh Khan की 'पठान'? 'किंग खान' ने दिया ये जवाब

Shah Rukh Khan gives Pathaan Review on Twitter: काफी दिनों से फैंस बेसरी से इंतजार कर रहे थे कि बॉलीवुड के 'बादशाह', शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की कमबैक फिल्म कब रिलीज होगी; आज वो दिन आ गया है. 25 जनवरी को यह फिल्म रिलीज हो गई है और प्रमोशन्स नहीं करने के बाद भी फिल्म को लेकर बज जबरदस्त है. इस बीच ऐसे कई लोग होंगे जो यह जानना चाहेंगे कि आखिर फिल्म है कैसी और क्या उन्हें पैसे खर्च करके इसए परिवार के साथ थिएटर्स में देखना जाना चाहिए या नहीं. अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल हैं तो आपको बता दें कि शाहरुख खान ने खुद इन सवालों का जवाब दिया है और बताया है कि इस फिल्म को आपको अपने परिवार के साथ देखना चाहिए या नहीं...

क्या परिवार के साथ थिएटर में देखने लायक है Pathaan?

फिल्म देखने से पहले ज्यादातर लोग फिल्म का रिव्यू चहक करते हैं और उसके बाद ही अपने टिकट्स बुक करते हैं. 'पठान' को लेकर भी इतने विवाद हुए, इतनी हलचल मची कि कई फैंस को यह कन्फ्यूजन है कि फिल्म परिवार के साथ देखी जा सकती है या नहीं. रिलीज से एक दिन पहले शाहरुख खान ने 'आस्क एसआरके' (Ask SRK) सेशन ट्विटर पर किया जहां ये सवाल उनके एक फैन ने उनसे पूछा.

I saw it with my family so I guess you can too…. https://t.co/lEnBMJmrNw

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 24, 2023