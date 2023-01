Pathaan देखने गईं इस एक्ट्रेस ने इंटरवल में छोड़ी फिल्म, फिर Shah Rukh-Deepika के लिए कह दी ऐसी बात

Sayani Gupta on Pathaan Shah Rukh Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'पठान' दुनियाभर में धमाल मचा रही है. 'पठान' एक दिन में सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड भी सेट कर लिया है. फिल्म को चारों तरफ से तारीफें मिल रही हैं, इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Movies) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को लेकर एक ट्वीट कर दिया है.

सयानी गुप्ता ने शाहरुख की फिल्म को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta Movies) ने हाल ही में 'पठान' फिल्म देखकर अपना रिएक्शन शेयर किया है. सयानी ने ट्विटर पर लिखा, फिल्म का पहला पार्ट विजुअल ट्रीट था, वह शाहरख और दीपिका (Shah Rukh-Deepika) पर फिदा होने से खुद को नहीं रोक पाई हैं.

Interval. #Pathaan

Jaws dropped. Salivating.Edge of seats! Hooted, laughed, cried even!

Eyes haven't had a field day like this in a while! @iamsrk you Sexiest Beast! Ovaries exploding!@deepikapadukone I have no idea about the plot cause you are a sizzling sax ball! Screen on

— Sayani Gupta (@sayanigupta) January 26, 2023