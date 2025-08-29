'पति पत्नी और वो दो' क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे शूटिंग, दर्ज हुई FIR
'पति पत्नी और वो दो' क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे शूटिंग, दर्ज हुई FIR

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शूटिंग करना मेकर्स के जी का जंजाल बन गया है. 28 अगस्त को 'पति पत्नि और वो दो' की शूटिंग के दौरान कुछ लोगों ने मारपीट की. जिसके बाद मेकर्स ने आज उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:09 PM IST
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान

Pati Patni Aur Woh 2 FIR Filed: 'पति पत्नि और वो दो' फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रयागराज में क्रू मेंबर्स के साथ 28 अगस्त को कुछ लोगों ने मारपीट की थी. जिसके बाद उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. ये FIR प्रयागराज के सिविल लाइन्स में स्थित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. ये एफआईआर फिल्म के लाइन प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी ने दर्ज की.

कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे शूटिंग

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सौरभ तिवारी ने कहा- 'मुंबई टीम सिविल लाइंस में शूट कर रही थी. वहां पर कुछ लोगों ने फिल्म के सीन को कैमरे में कैद करने की कोशिश की. क्रू मेंबर्स से इसका ऑब्जेक्शन किया और उन पर चिल्लाया भी. दो-तीन लोगों ने उन्हें पंच मारा और थप्पड़ भी मारा.'

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर 

सिटी डीसीपी  अभिषेक भारती ने कहा- 'पुलिस टीम की एक टुकड़ी उनके सुरक्षा के लिए दी गई थी. वहां पर ट्रैफिक टीम भी थी जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके. लेकन कुछ लड़कों ने फिल्म की शूटिंग का वीडियो फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. ये एफआईआर अंडर सेक्शन  Section 191 (2)115 (2) 352 351 (2) 351(3) and Section 66 of IT act 2008 के तहत दर्ज हुई है. ये केस सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में वायरल फुटेज के आधार पर रजिस्टर हुआ है.'

 

आयुष्मान- सारा की 'पति पत्नी और वो' के सेट पर मारपीट, प्रयागराज में लोकल्स के हाथ क्रू मेंबर्स की धुलाई, VIDEO

स्टार्स को देखने के लिए लग गई थी भीड़

लोकल्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. खास तौर पर सारा और आयुष्मान खुराना को देखने के लिए. जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग गया. कई लोग कार रोककर शूटिंग को देखने लगे. कई लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से काफी समस्याएं भी हुईं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि लोग शूटिंग देखने के लिए रुके हुए हैं. इस फिल्म की शूटिंग 15 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी, इस मूवी का डायरेक्शन मुदासिर अजीज कर रहे हैं.

 

