आयुष्मान- सारा की 'पति पत्नी और वो दो' के सेट पर मारपीट, प्रयागराज में लोकल्स के हाथ क्रू मेंबर्स की धुलाई, VIDEO

Ayushmann Khurrana की फिल्म Pati Patni Aur Woh Do की शूटिंग के दौरान हंगाम मच गया.प्रयागराज में लोकल के साथ टीम के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ बात इतनी बढ़ गई कि वहां के लोगों ने टीम की पिटाई कर दी.
Pati Patni Aur Woh Crew Breaten: कई बार शूटिंग साइट पर ऐसे इंसीडेंट हो जाते हैं कि वो आपको हैरान कर देते हैं. कुछ ऐसा ही 'पति पत्नी और वो दो' फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ. आयुष्मान खुराना और सारा अली खान इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिल्म की शूटिंग में बिजी है. इसी दौरान टीम कुछ क्रू मेंबर्स की वहां के लोकल से किसी बात पर कहा सुनी हो गई. जिसके बाद लोकल्स ने टीम मेंबर की जमकर पिटाई कर दी. इस पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
मिनटों में वायरल मारपीट का वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने हंगामा मचा दिया है. वीडियो में आप देखें कि क्रू मेंबर्स का झगड़ा वहां के रहने वाले लोगों से हो रहा है जिसके बाद उनके बीच हाथापाई हो गई. हालांकि बीच बचाव करने के लिए टीम के बाकी मेंबर्स और पुलिस भी आई. लेकिन, बात क्या है और किस वजह से मामला यहां तक पहुंच गया इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है.
एक नहीं तीन होंगी हीरोइन
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताीबिक पति पत्नी और वो फिल्म में तीन लीड एक्ट्रेसेस होंगी.इसमें सारा के अलावा वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह को भी कास्ट किया गया है. हालांकि फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है.
2019 में आई फिल्म का सीक्वेल
ये फिल्म साल 2019 में आई 'पति पत्नी और वो' फिल्म का सीक्वेल होगी. इसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे थीं. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. ये फिल्म 1978 में आई इसी नाम की फिल्म का रीमेक थी.
आयुष्मान खुराना के प्रोजेक्ट
इस फिल्म के अलावा आयुष्मान खुराना 'थामा' फिल्म में नजर आएंगे. इसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल रोल हैं. कुछ दिन पहले ही इस फिल्म से दोनों का लुक रिवील हुआ है जो काफी किलर है
