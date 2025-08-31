'पवित्र रिश्ता' फेम प्रिया मराठे का 38 की उम्र में निधन, कैंसर से जंग हार गईं अंकिता लोखंडे की 'बहन'

Priya Marathe Passed Away: एक्ट्रेस प्रिया मराठे अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनका 38 साल की उम्र में निधन हो गया है. वो पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं जैसे शोज कर चुकी हैं.
Trending Photos
Pavitra Rishta actor Priya Marathe Death: जी टीवी के मशहूर सीरियल 'पवित्र रिश्ता' में अंकिता लोखंडे की बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधन हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रिया 38 साल की थीं. वो कैंसर से जंग हार गईं. उनकी मौत की खबर से इंडस्ट्री सदमे में हैं. फैंस भी सन्न हैं. प्रिया मराठे ने हिंदी के अलावा मराठी टीवी सीरियल्स में भी काम किया था. वो कैंसर से लंबे समय से जंग लड़ रही थीं. रविवार, 31 अगस्त 2025 को उनका निधन हो गया. उन्होंने मीरा रोड स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली.
प्रिया मराठे को कुछ साल पहले कैंसर हुआ था, वो इससे रिकवर भी कर रही थीं, लेकिन रविवार को उनका निधन हो गया. उन्होंने मीरा रोड स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. उनके जाने से मराठी फिल्म जगत में शोक की लहर है. कम उम्र में उनका यूं चले जाना फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं. लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. प्रिया मराठे को ‘पवित्र रिश्ता’, ‘चार दिवस सासुचे’, ‘तू तिथे मी’, ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ और ‘या सुखन्नो’ जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स के लिए जाना जाता है. वह मराठी ही नहीं हिंदी टीवी दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध थीं.
कई सीरियल्स में कर चुकी हैं काम
टीवी एक्ट्रेस प्रिया मराठे के बारे में बता दें कि उनका जन्म 23 अप्रैल 1987 में मुंबई को हुआ था. उन्होंने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही की है. इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई सीरियल्स में काम किया. मराठे के बारे में बता दें कि उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के धारावाहिक 'कसम से' में विद्या बाली का रोल भी निभाया था. इसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस के पहले सीजन में भी देखा गया. वह एक्ट्रेस ही नहीं, स्टैंडअप कॉमेडियन भी थी.
टीवी के इन पॉपुलर सीरियल्स में आई थीं नजर
प्रिया मराठे का जन्म 23 अप्रैल 1987 को ठाणे में हुआ था. उन्होंने 2006 में मराठी धारावाहिक 'या सुखानो या' से अभिनय की शुरुआत की थी. एकता कपूर के टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' में अपनी भूमिका वर्षा से वो घर-घर में मशहूर हो गईं. वह हिंदी टीवी सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' और 'साथ निभाना साथिया' में भी अहम भूमिका में दिखाई दी थीं. टीवी सीरियल्स के अलावा वो कुछ मराठी फिल्मों में भी नजर आई थीं.
प्रिया मराठे ने एक्टिंग की दुनिया में पहचान बनाने के बाद पॉपुलर धारावाहिक पवित्र रिश्ता में काम किया. इसमें उनकी भूमिका को खूब सराहा गया. दरअसल, उन्होंने वर्षा सतीश का किरदार इस शो में निभाया था. इसके बाद अभिनेत्री ने अप्रैल 2012 में सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में ज्योति मल्होत्रा का किरदार निभाया. इसके अलावा, भी उन्होंने कई पॉपुलर शोज में अपनी अदाकारी का जादू दिखाया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.