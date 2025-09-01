‘उस्ताद भगत सिंह’ की टीम ने इस खास अंदाज में पावर स्टार को दिया सरप्राइज, विंटेज लुक के साथ इस दिन सेलिब्रेट करेंगे बर्थ डे!
'उस्ताद भगत सिंह' की टीम ने इस खास अंदाज में पावर स्टार को दिया सरप्राइज, विंटेज लुक के साथ इस दिन सेलिब्रेट करेंगे बर्थ डे!

Pawan Kalyan:  साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म ‘उस्ताद भगत सिंह’ की टीम ने उन्हें एक खास तोहफा दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 01, 2025, 10:56 AM IST
‘उस्ताद भगत सिंह’ की टीम ने इस खास अंदाज में पावर स्टार को दिया सरप्राइज, विंटेज लुक के साथ इस दिन सेलिब्रेट करेंगे बर्थ डे!

Pawan Kalyan Birthday Special: डायरेक्टर हरीश शंकर की अपकमिंग फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. जिसकी जानकारी फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है. इस फिल्म में साउथ के पावर स्टार पवन कल्याण नजर आएंगे, जिसके चलते इस मूवी का क्रेज फैंस के बीच काफी लंबे समय बना हुआ है. वहीं पवन कल्याण की ये फिल्म थलापति विजय की सुपरहिट 'थेरी' से इंस्पायर्ड है जिसमें हरीश शंकर द्वारा कई बदलाव भी किए गए हैं.

विंटेज पोस्टर 
'उस्ताद भगत सिंह' की टीम ने फिल्म का पोस्टर एक्टर के बर्थडे से लगभग 2 दिन पहले रिवील किया है वहीं पवन कल्याण के जन्मदिन यानी 2 सितंबर को फिल्म का पूरा पोस्टर रिलीज किया जाएगा. फिल्म का ये पोस्टर काफी विंटेज वाइब दे रहा है जिसमें पवन कल्याण ब्लैक सूट और ब्लैक हेट में सर झुकाए नजर आ रहे हैं. वहीं फिल्म की टीम ने पोस्टर को रिलीज करते लिखा, #UstaadBhagatSingh- Stay Tuned!  'हमारे डायरेक्टर हरीश शंकर पेश कर रहे हैं उस आदमी को जिसे वो प्यार करते हैं, और जिसे हम सब प्यार करते हैं.' इस फिल्म के पोस्टर के बाद बाकी जानकारी को टीम पावर स्टार पवन कल्याण के बर्थडे के दिन शाम 4:45 बजे रिलीज करेगी.

फिल्म की कास्ट
वहीं बात करें फिल्म की कास्ट की तो, 'उस्ताद भगत सिंह' में स्टार पवन कल्याण के साथ साउथ एक्ट्रेस श्री लीला और राशि खन्ना दिखाई देंगी. वहीं इस फिल्म में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई मंझे हुए कलाकार भी नजर आएंगे. इस फिल्म के लिए फैंस काफी समय से एक्साइटेड हैं. हालांकि फिल्म की टीम ने अभी तक इसकी रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है. मगर खबरों के मुताबिक साल के अंत तक ये सिनेमाघरों में दिखाई पड़ सकती है. वहीं इससे पहले पवन कल्याण फिल्म 'हरी हरा वीर मल्लू' में नजर आए थे, जो कि 24 जुलाई को रिलीज हुई थी. 

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं.

;