'लोगों ने बिना सच जाने मुझे जज किया...', वायरल डीपफेक MMS वीडियो पर पायल गेमिंग का छलका दर्द; इमोशनल होकर सुनाई आपबीती

Payal Gaming Gets Emotional Recalling Deepfake Ordeal: भारत की फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल गेमिंग ने हाल ही में रियलिटी शो 'अलायंस' में डीपफेक घटना को याद करते हुए इमोशनल पल शेयर किए. इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से किसी की छवि खराब करना कितना आसान हो गया है और इसका मानसिक असर कैसे लंबे समय तक बना रहता है.
डाइनिंग टेबल पर रवि किशन, निखिल चिनप्पा और दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत के दौरान पायल ने कहा कि उस घटना ने सोशल मीडिया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के बारे में उनके नजरिए को बदल दिया.
इस घटना के बारे में बात करते हुए पायल ने कहा, 'लोग अब बहुत सेंसिटिव हो गए हैं. कोई एक शब्द भी आपके खिलाफ जा सकता है. मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि लोग इतनी हद तक गिर सकते हैं, जब वे किसी इंसान को बड़ा होते देखते हैं. उन्होंने मेरी इमेज का मजाक उड़ाया. उन्होंने मेरा डीपफेक वीडियो बनाया.' विवाद के बारे में बात करते हुए वह इमोशनल हो गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं.
निखिल चिनप्पा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, 'लड़की होना मुश्किल है, क्योंकि आपको अजीब तरह का ध्यान मिलता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती. आपका काम इंटरनेट पर है, इसलिए आपको मजबूत बनना होगा.' जब पायल ने बताया कि उन्होंने इसका मुकाबला किया और इसके लिए जिम्मेदार लोग अब जेल में हैं, तो निखिल ने कहा, 'आप बेवकूफों से लड़ नहीं सकते.'
यह विवाद दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक इंटीमेट वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ. कई यूजर्स ने बिना किसी सबूत या पुष्टि के झूठा दावा किया कि क्लिप में दिख रही महिला पायल गेमिंग थीं. हालांकि, बाद में महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा की गई फोरेंसिक जांच में पाया गया कि क्लिप को AI का उपयोग करके डिजिटल रूप से बदला गया था. 19 दिसंबर 2025 के आधिकारिक प्रमाणपत्र के अनुसार, वीडियो AI-आधारित डीपफेक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था.
पायल धारे, जिन्हें पायल गेमिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता है, भारत की सबसे लोकप्रिय महिला गेमिंग क्रिएटर्स में से एक हैं. वह S8UL Esports के साथ एक कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर हैं और बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) की स्ट्रीमिंग के लिए काफी मशहूर हैं. पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय गेमिंग कम्युनिटी में बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है और अपने कंटेंट में कई दूसरे गेम्स को भी शामिल किया है.