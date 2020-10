पायल घोष ने #MeTooIndia मुहिम को बताया फर्जी, शेयर किए पुराने स्क्रीनशॉट

नई दिल्लीः पायल घोष (Payal Ghosh) ने अपने पुराने ट्वीट को दोबारा शेयर किया है, जिसे उन्होंने भारत में #MeToo आंदोलन के दौरान पोस्ट किया था.

परिवार के कहने पर डिलीट किए थे ट्वीट

अभिनेत्री पायल घोष का कहना है कि उन्होंने ये पुराने ट्वीट अपने परिवार और मैनेजर के कहने पर डिलीट कर दिये थे. उन्होंने अपने नए ट्वीट में कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें अनुराग और बॉलीवुड के बारे में कहा गया है. बता दें कि पायल घोष ने अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर यौन दुराचार का आरोप लगाया है.

#MeTooMovement को बताया था फर्जी

पायल ने अपने हटाए गए ट्वीट में लिखा था, ‘#metoo और #MeTooMovement समाप्त होने तक ट्विटर को अलविदा कहने का समय आ गया है. यह मुझे गुस्सा दिला रहा है. मुझे बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है, पर मेरा परिवार मुझे ऐसा करने से रोक रहा है और सभी ट्वीट डिलीट करने के लिए कह रहा है. चलो, नफरत से उबरते हैं, प्यार फैलाने के लिए वापस आउंगी.’

Few more posts and conversations during #metoo movement..!!! With dates screen shots taken from whatsapp today so obviously the network will be of the present time and not of 2018 but I know some people are born brainless what to say to idiots..!! pic.twitter.com/tUTVjovE1i

#metooindia को प्रभावशाली लोगों का बताया गुलाम

उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ‘#metoo मुहिम के समय के मेरे कुछ पोस्ट, जिसे मेरे मैनेजर और परिवार ने हटा दिए थे. मैं किसी और चीज को #metooindia का नाम देना चाहूंगी, क्योंकि #metooindia मुहिम फर्जी है. यह सिर्फ प्रभावशाली लोगों के मतलब के लिए है.’

Hello @Twitter @TwitterSupport @TwitterIndia I had a tweet from 12Oct 2018 as per below screenshot which was tweeted from my account, I wud like to knw if thr is an option whr i can retrive this my old tweet? which was deleted

Can u also tell why the year format is showing wrong pic.twitter.com/3k4RbIKeL1

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 30, 2020