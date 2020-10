ऋचा चड्ढा के मानहानि मुकदमे पर पायल घोष: 'मैं किसी से माफी नहीं मांग रही'

नई दिल्ली: अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) ने कहा है कि वह अभिनेत्री ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) द्वारा उनके खिलाफ किए गए मानहानि के मुकदमे को लेकर माफी नहीं मांगेंगी.

इस मामले पर पायल ने कई ट्वीट किए और कहा, 'मेरा मिस चड्ढा से कोई लेना-देना नहीं है. महिला होने के नाते हमें एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए. मैं इस मामले में उनके साथ या मेरे साथ अनजाने में भी कोई उत्पीड़न नहीं होने देना चाहती हूं. न्याय के लिए मेरी लड़ाई केवल अनुराग कश्यप के खिलाफ है और मैं अभी पूरी तरह से केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं. आइए दुनिया को उनका असली चेहरा दिखाते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं किसी से माफी नहीं मांग रही हूं. मैं गलत नहीं हूं और ना ही मैंने किसी के बारे में गलत बयान दिया है. मैंने सिर्फ वही कहा है जो अनुराग कश्यप ने मुझे बताया था. #SorryNotSorry'

I am not apologizing to anyone. I have not wronged nor have I given a wrong statement about anyone. I just said what @anuragkashyap72 told me. #SorryNotSorry https://t.co/xtAJ31RnpT

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 7, 2020