पायल घोष ने अनुराग कश्यप को कहा 'गिद्ध', सरकार से मांगी Y कैटेगरी की सुरक्षा

नई दिल्ली: फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष (Payal Ghosh) ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिखकर अपने वकील और अपने लिए वाई-स्तरीय सुरक्षा की मांग की है. पायल के वकील नितिन सतपुते ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और पत्र साझा किया. इसी बीच पायल घोष मंगलवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय पहुंचीं.

NCW के ऑफिस पहुंची पायल

पायल घोष राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय पहुंचकर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर कथित यौन शोषण का आरोप लगाया है. महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से मुलाकात के बाद अभिनेत्री ने कहा, 'मैंने रेखा मैडम के साथ चर्चा की कि जांच कैसे तेज हो सकती है. उन्होंने मुझे मदद का आश्वासन दिया है. 'घोष ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम लिए बिना उन्हें एक 'गिद्ध' कहा.

I thank @sharmarekha ma’am the @NCWIndia with the bottom of my heart for standing by me. When some women chose to take sides of a vulture, the organisation stood by me.. #DilSeThankYou pic.twitter.com/d2JEqF6nwf

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 6, 2020