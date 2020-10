Payal Ghosh ने लगाई PM Modi से मदद की गुहार, 'माफिया गैंग' से बताया खतरा

नई दिल्ली: अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) ने बीते दिनों उस समय सुर्खियां में छा गई जब उन्होंने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर यौन शोषण का आरोप लगाया. तब से अब तक लगातार पायल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और दूसरी ओर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) से भी उनका विवाद बढ़ता जा रहा है. लेकिन अब पायल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है.

कौन है माफिया गैंग?

बीती रात पायल घोष ने एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, पीएमओ और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को भी टैग किया है. इस ट्वीट में पायल ने लिखा है, 'ये माफिया गैंग मुझे मार डालेंगे सर और रेखा शर्मा मैम और मेरी मौत को सुसाइड या कुछ और बता डालेंगे.'

These mafia gang will kill me sir @PMOIndia @narendramodi sir @sharmarekha ma’am and will prove my death as suicide or something else

सुशांत से की तुलना

बात यहीं नहीं रुकी पायल घोष ने कुछ घंटे के बाद दोबारा एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी, पीएमओ, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया. दूसरे ट्वीट में पायल ने लिखा, 'ऐसा लग रहा है कि वे सुशांत की तरह मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है और मेरी मौत बॉलीवुड के अन्य अभिनेताओं की तरह एक रहस्य बन जाएगी.'

@PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @AmitShah look like they are waiting for me to die like Sushant because till now there is no response and my death will remain a mystery like other actors of Bollywood .

