Payal Ghosh ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, मुंबई पुलिस पर लगाया ये गंभीर आरोप

नई दिल्ली: अभिनेत्री पायल घोष (Payal Ghosh) ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के खिलाफ दर्ज कराई यौन शोषण की अपनी शिकायत के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. सोमवार को पायल ने इस पत्र की एक प्रति अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट पर साझा की. पत्र में पायल ने राष्ट्रपति से न्याय की मांग करते हुए लिखा कि इस मामले में जांच बहुत धीमी गति से हो रही है.

पत्र में लिखी ये बातें

पत्र में लिखा गया है, 'आदरणीय महोदय, मैं पीड़िता हूं और मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आरोपी ने मुझे फिल्म उद्योग में काम देने के बहाने अपने घर पर बुलाया और उसके बाद उसने मेरे साथ जघन्य अपराध किया. मैंने 22/09/2020 को शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है. आरोपी बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है और इसलिए पुलिसकर्मी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं. यदि यह अपराध किसी गरीब व्यक्ति ने किया होता, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता. मैं न्याय पाने के लिए हाथ जोड़कर हर दरवाजा खटखटा रही हूं. आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे मामले में हस्तक्षेप करें और मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें.'

This is my letter to the Hon'ble president of India @rashtrapatibhvn Justice is getting delayed and it might just as well be denied ⁦ @PMOIndia ⁩ pic.twitter.com/8mwCV6STpK

ट्विटर पर पत्र को साझा करते हुए अभिनेत्री ने लिखा, 'यह भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा गया मेरा पत्र है.' पायल ने हाल ही में गृह राज्यमंत्री जी.किशन रेड्डी से मुलाकात की थी. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मुद्दे को उठाया है.

@PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @AmitShah look like they are waiting for me to die like Sushant because till now there is no response and my death will remain a mystery like other actors of Bollywood .

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) October 10, 2020