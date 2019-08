अकाली दल के विधायक सिरसा ने चलाया #UdtaBollywood, सपोर्ट में आईं पायल रोहतगी

नई दिल्ली: करण जौहर की पार्टी का वायरल वीडियो अब देशभर में मुद्दा बनकर फैल गया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस ट्रोल कर रहे हैं और अपने फेवरेट सेलेब्स से सवाल पूछ रहे हैं. इसी अकाली दल के विधायक मनजिंदर एस. सिरसा इस बात से बेहद निराश हैं कि उनके राज्य पंजाब को बॉलीवुड द्वारा बनाई गई फिल्म 'उड़ता पंजाब' में ड्रग्स हेवन के तौर पर दिखाया गया. अब उन्होंने दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर सहित बॉलीवुड कलाकारों की निंदा की और अपनी बात से पीछे हटने से भी इंकार कर दिया है. इसी बीच एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने सिरसा का सपोर्ट किया है.

पायल ने विधायक मनजिंदर एस. सिरसा का सपोर्ट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें में वो सेलेब्स पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं.

करण जौहर की पार्टी के वायरल वीडियो में नशे में दिखे सेलेब्स, फैंस ने Twitter पर लगा दी क्लास

सिरसा ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न ही मैं मिलिंद देवड़ा और न ही उनके परिवार को जानता हूं. मैंने इस वीडियो को किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड के सितारों को बेनकाब करने के लिए साझा किया है जो खुद नशे में हैं फिर भी हमारे नौजवानों को नशेड़ी कहकर उनकी बदनामी करते हैं. मैं इन नशेड़ियों से कभी माफी नहीं मांगूंगा.

बता दें कि इससे पहले सिरसा ने शाहिद कपूर स्टारर 'उड़ता पंजाब' पर टिप्पणी करते हुए हैशटैग उड़ता बॉलीवुड चलाया था और लिखा था फिक्शन वर्सेज रिएलिटी. देखिए किस तरह से बॉलीवुड अपने नशे की स्थिति का प्रदर्शन कर रहा है. मैंने इन सितारों द्वारा हैशटैग ड्रग एब्यूज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है.

Neither I know @milinddeora; nor his family. I didn’t share this video to harass anyone but to expose Bollywood stars who are themselves into drugs yet defamed our youth calling them drug addict!!

I would never apologise to these drug addicts.@ANI @TimesNow @ZeeNews https://t.co/GRB4x5OICC pic.twitter.com/MIn0iPh2x0

