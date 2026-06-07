Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /‘भीगी साड़ी में अगर मैं किसी को अट्रैक्टिव…’, Peddi विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना वीडियो वायरल

‘भीगी साड़ी में अगर मैं किसी को अट्रैक्टिव…’, Peddi विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना वीडियो वायरल

Janhvi Kapoor Old Video Viral: Peddi में जाह्नवी कपूर के किरदार और उन्हें गलत तरीके से पेश करने को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी हुई है. इसी बीच एक्ट्रेस का एक पुराना वीडियो वायरल तेजी से एक्स पर वायरल हो गया है, जिसमें उनका बयान सुनने के बाद लोग हैरान रह गए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 07, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:55 PM IST
‘भीगी साड़ी में अगर मैं किसी को अट्रैक्टिव…’, Peddi विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना वीडियो वायरल

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन है AFG का ये गेंदबाज? पंजा खोल मैदान पर पढ़ी नमाज, पाकिस्तान से स्पेशल कनेक्शन!
IND vs AFG4 min ago
2
Uttarakhand news4 min ago
3
Janhvi Kapoor18 min ago
4
World News22 min ago
5
IND vs AFG27 min ago