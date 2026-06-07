/‘भीगी साड़ी में अगर मैं किसी को अट्रैक्टिव…’, Peddi विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना वीडियो वायरल

राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर इस समय एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें कई लोग सोशल मीडिया पर अपना अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. ऑडियंस फिल्म में जाह्नवी कपूर का किरदार और उसे गलत तरीके से दिखाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है. इस दौरान कई लोगों ने एक्ट्रेस के 'हाइपर-सेक्शुअलाइजेशन' और बॉडी को जूम-इन करने पर सवाल उठाए हैं. वहीं लोगों के आपत्ति जताने के बाद फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू ने ट्वीट कर क्लियरिटी भी दी थी. इसी बीच एक्ट्रेस का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसने फिल्म के इस विवाद के बीच आग में घी डालने का काम कर दिया है.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर कुछ समय पहले यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने सेंशुअलिटी को लेकर बात करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दिया था. एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैंने एक फिल्म में भीगी साड़ी नाम से गाना किया था, जिसमें मैंने एक भीगी साड़ी पहनी थी और मैं थोड़ा सेंशुअली डांस कर रही थी. इस गाने का मकसद किसी को टीज करना नहीं था, बल्कि ये एक सेंशुअल गाना था.’
जाह्नवी कपूर ने इस गाने पर लोगों के रिएक्शन पर बात करते हुए आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि अगर किसी ने वो गाना देखकर कहा कि मुझे ये लड़की अट्रैक्टिव नहीं लग रही, तो शायद मुझे बुरा लगता. लेकिन ये किसी को सेक्शुअलाइज करने से बहुत अलग है. वो भी बिना उसकी कन्सेंट के. मैं पूरी तरह से इसके सख्त खिलाफ हूं.’
Janhvi Kapoor: I do sensual songs like Wet Saree and when someone says this chick isn't hot enough, I feel offended.
Also Janhvi Kapoor: I call the paps, wear something that looks appropriate, but then cry when they take my pics from different angles
People were crying and… pic.twitter.com/gT8irf1GsT
— Raj (@idfcwau) June 7, 2026
जाह्नवी ने अपने बयान पर एग्जांपल देते हुए कहा, ‘मुझे कुछ भी पहनने की फ्रीडम है. मैं कुछ भी पहनकर बाहर जा सकती हूं, लेकिन कुछ एंगल्स और जूम ऐसे होते हैं, जो आपके कन्सेंट के बिना शूट कर लिए जाते हैं और गलत तरीके से दिखाए जाते हैं. ये मेरा कन्सेंट नहीं है.’
‘पेड्डी’ विवाद के बीच एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा, ‘अगर ऑब्जेक्टिफाई करने से पैसे आ रहे हैं तो ठीक लेकिन इन्हें पैप्स के वीडियो नहीं पसंद’. तो वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट कर कहा, ‘ऐसा लग रहा है कि साउथ में इनका करियर अब खत्म हो गया और वापसी के कोई आसार भी नहीं.’
As a filmmaker, I believe cinema should entertain, inspire, and connect with audiences. It should never make anyone feel uncomfortable or disrespected. We have heard the feedback regarding certain scenes in Peddi and have taken it seriously.
I have always had immense respect for…
— BuchiBabuSana (@BuchiBabuSana) June 6, 2026
‘पेड्डी’ विवाद के दौरान लोगों ने फिल्म डायरेक्टर को काफी खरी-खोटी सुनाई थी, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए फिल्म के सीन को बदलने को कहा था. डायरेक्टर बुची ने एक्स पर लिखा, ‘फिल्म मेकर्स तौर पर मेरा मानना है कि सिनेमा को एंटरटेन करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए और दर्शकों के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए. इसकी वजह से कभी किसी को अनकम्फर्टेबल या अपमानित महसूस नहीं होना चाहिए.’
डायरेक्टर ने आगे लिखा, ‘मैंने कुछ सीन को लेकर आपके फीडबैक पढ़े और मैं इन्हें सीरियसली ले रहा हूं.’ डायरेक्टर के इस पोस्ट के बाद एक्ट्रेस का पुराना वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि गलती मेकर्स की नहीं, बल्कि एक्ट्रेस की है.