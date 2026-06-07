/‘भीगी साड़ी में अगर मैं किसी को अट्रैक्टिव…’, Peddi विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना वीडियो वायरल

राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर इस समय एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें कई लोग सोशल मीडिया पर अपना अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. ऑडियंस फिल्म में जाह्नवी कपूर का किरदार और उसे गलत तरीके से दिखाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है. इस दौरान कई लोगों ने एक्ट्रेस के 'हाइपर-सेक्शुअलाइजेशन' और बॉडी को जूम-इन करने पर सवाल उठाए हैं. वहीं लोगों के आपत्ति जताने के बाद फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू ने ट्वीट कर क्लियरिटी भी दी थी. इसी बीच एक्ट्रेस का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसने फिल्म के इस विवाद के बीच आग में घी डालने का काम कर दिया है.