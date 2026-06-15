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'हार्ट इज फुल...' राम चरण-उपासना ने शेयर की ट्विन्स की पहली झलक; तस्वीर ने जीत लिया फैंस का दिल

Ram Charan and Upasana Konidela: साउथ सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने हाल ही में फैंस को अपने जुड़वां बच्चों की पहली झलक दिखाई है. बच्चों की फोटो देखने के बाद फैंस उनकी क्यूटनेस पर फिदा हो गए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 15, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:28 AM IST
'हार्ट इज फुल...' राम चरण-उपासना ने शेयर की ट्विन्स की पहली झलक; तस्वीर ने जीत लिया फैंस का दिल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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