Ram Charan and Upasana Konidela: 'पेड्डी' स्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने अपनी शादी की 14वीं सालगिरह पर फैंस को एक प्यारा सरप्राइज दिया है. कपल ने इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके जुड़वां बच्चों, शिवराम और अन्वीरा देवी की पहली झलक देखने को मिल रही है. इसके साथ ही कपल ने बहुत प्यारा कैप्शन भी लिखा.
राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपने ट्विन्स बच्चों की पहली झलक शेयर की है. हालांकि, बच्चों के चेहरे फोटो में नजर नहीं आ रहे हैं. कपल ने एक इमोशनल और सिंपल तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में तीनों बच्चों के छोटे-छोटे हाथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो में कपल की बड़ी बेटी क्लीन कारा भी थी. फोटो के साथ कपल ने छोटा सा कैप्शन लिखा. कपल ने लिखा, 'हार्ट इज फुल.' इसके साथ उन्होंने इन्फिनिटी इमोजी भी शेयर की थी.
एक्टर राम चरण और उपासना ने इस साल यानी 2026 की शुरुआत में अपने जुड़वां बच्चों का वेलकम किया था. कपल ने इस खबर की आधिकारिक घोषणा 1 फरवरी को सोशल मीडिया पर की थी. वहीं, राम चरण और उपासना ने बच्चों के जन्म के बाद से ही उनके बारे में जानकारी को काफी सीक्रेट रखा था. कपल की एक और बेटी क्लीन कारा भी है. बता दें कि कपल ने साल 2012 में शादी की थी.
इसी बीच, सुपरस्टार राम चरण के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर की हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर स्पोर्ट्स ड्रामा 'पेड्डी' रिलीज हुई है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने अब तक भारत में 216 करोड़ रुपये का कुल नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन फिलहाल 256.23 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.