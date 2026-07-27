आजकल कहां है 'पहला नशा' वाली एक्ट्रेस? 90 के दशक में दे चुकी हैं कई हिट; फिर ऐसे बर्बाद हुआ करियर कि मिलने लगीं बी-ग्रेड फिल्में

90 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस ने कदम रखा और देखते ही देखते छा गई. इस लिस्ट में रवीना टंडन से लेकर करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, जूही चावला तक का नाम शामिल है. इस दौर का एक और मशहूर नाम है, जिसने उस दौर के टॉप सुपरस्टार्स अक्षय कुमार, आमिर खान के साथ कई हिट फिल्में दी. लेकिन अचानक एक्ट्रेस के साथ ऐसा क्या हुआ, जो बना बनाया करियर मिट्टी में मिल गया और वो धीरे-धीरे फिल्में पर्दे से दूर होती चली गईं.
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उस दौर में उनकी खूबसूरती के दीवाने हुआ करते थे. लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका सीधा असर एक्ट्रेस के करियर पर पड़ा और वो बर्बाद हो गया. हम बात कर रहे हैं आयशा जुल्का की. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में की थी. उन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें ज्यादातर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं.
उस दौर में फैंस उनको अक्षय कुमार की हीरोइन या आमिर खान की हिरोइन कर बुलाया करते थे. हम यहां 50 साल की आयशा जुल्का की बात कर रहे हैं. जिन्हें उनके फैंस आज भी बेहद पसंद करते हैं. आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में 'कुर्बान' से की थी. 90 के दशक में वे हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस लिस्ट में शामिल थीं. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया. जैसे 'जो जीता वही सिकंदर', 'खिलाड़ी' और 'दिल की बाजी'. उस समय उनकी खूबसूरती और अभिनय के चलते वह इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर थीं. 1992 में 'जो जीता वही सिकंदर' में आयशा आमिर खान के साथ नजर आई थीं. हालांकि, मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म में काम करना उनके करियर के लिए भारी पड़ गया.
ऐसा माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स के लिए अपनी फिल्मों का सही चुनाव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक गलत फिल्म उनका करियर खराब कर सकती है. ऐसा ही कुछ आयशा जुल्का के साथ भी हुआ और उनकी इस गलती ने उन्हें पछताने का मौका भी नहीं दिया. 1993 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'दलाल' रिलीज हुई, जिसमें आयशा जुल्का भी थीं. इस फिल्म को साइन करने से पहले उनकी मां ने भी मना किया था, लेकिन फिर भी आयशा ने इसे साइन किया, जिसके डायरेक्टर के साथ उनका विवाद हो गया था.
टैलेंटेड आयशा जुल्का, जिन्होंने हमेशा हिट फिल्मों में अच्छे रोल किए, 1993 में एक फिल्म के चुनाव में गलती कर बैठी थीं. उस वक्त उन्होंने फिल्म 'दलाल' साइन की थी, लेकिन इसमें उनके बॉडी डबल ने कुछ ऐसे सीन किए, जो उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हुए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सीन के कारण उनका करियर डाउन हो गया था. बाद में आयशा ने इन सीन को देखकर डायरेक्टर के खिलाफ केस भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इस फिल्म ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया.
इस फिल्म के बाद आयशा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हो पाई. असल में, फिल्म के बाद मेकर्स उनसे इसी तरह की कम बजट वाली फिल्मों की उम्मीद करने लगे थे. इसका असर ये हुआ कि आयशा का करियर खराब हो गया. वहीं, मिथुन चक्रवर्ती को भी इस फिल्म का नुकसान उठाना पड़ा. 1993 से 1996 तक मिथुन की कई फिल्में फ्लॉप रही और कुछ तो इतनी खराब थीं कि वे डिजास्टर साबित हुईं. भले ही आयशा बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.
आयशा जुल्का ने रियल स्टेट कारोबारी समीर वाशी से शादी की है लेकिन दोनों के कोई बच्चे नहीं हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आयशा जुल्का और उनके पति ने गुजरात के दो गांव गोद लिए हैं जहां वे लगभग 160 बच्चों की पढ़ाई और खाने का खर्च उठाते हैं.