Kanika Kapoor की बड़ी लापरवाही पर इस सिंगर का फूटा गुस्सा, कहा- 'गैर-जिम्मेदार मूर्ख'

नई दिल्ली: सिंगर सोना महापात्रा (Sona Mohapatra) ने कनिका कपूर (Kanika Kapoor) पर इस महीने की शुरुआत में लंदन से भारत आने के बाद उचित जिम्मेदारी नहीं निभाने और कोरोनो वायरस से पीड़ित होने के बावजूद कई सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने को लेकर निशाना साधा है. कई ट्वीट के माध्यम से महापात्रा ने कोविड-19 के रोकथाम पर संदेह जाहिर किया. उन्होंने कहा कि हमारे आसपास कई गैर-जिम्मेदार मुर्ख व्यक्ति हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं.

Case in point, #KanikaKapoor hid her travel history after landing in #India (goddess knows how),attended events in Lucknow,Mumbai,went partying while staying in a 5 & has the virus!So all of U giving me gyan about how ‘simplistic’ PM’s speech was,was it really?#WeThePeople https://t.co/k7SbFyNvr8

— SONA (@sonamohapatra) March 20, 2020