Sushant की आखिरी फिल्म को लेकर लोग कर रहे ऐसा ट्वीट, इस बात से नहीं हैं खुश

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अब हमारे बीच नहीं हैं. उनके अचानक निधन से उनके फैंस अब तक सदमे में हैं. सुशांत के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस चीज की मांग उठा रहे थे कि उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचरा' सिनेमाघरों में रिलीज की जाए, लेकिन गुरुवार को जब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की घोषणा हुई, तब से लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है.

A story of love, hope, and endless memories.

Celebrating the late #SushantSinghRajput's legacy that will be etched in the minds of all and cherished forever.#DilBechara coming to everyone on July 24. pic.twitter.com/hG5VMW3WAZ — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) June 25, 2020

इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की घोषणा के बाद से ही लोग ट्विटर पर अपनी बात रख रहे हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया है, 'भारत 70एमएम पर 'दिल बेचारा' को देखना चाहता है. फॉक्स स्टार से यह एक अनुरोध है कि वे सिनेमाघरों में फिल्म तब रिलीज कर सकते हैं, जब कभी थिएटर्स खुल जाएं. सुशांत सिंह राजपूत की पिछली फिल्म भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई थी. यह दिल टूटने जैसा है, प्लीज 'दिल बेचारा' को थिएटरों में रिलीज करें.'

India wants to watch #DilBechara on the 70MM it’s a request to @foxstarhindi if they can release the film in theatres when ever the cinema halls open. #SushantSinghRajput last Film not releasing in theatres would be just Heartbreaking Please #ReleaseDilBecharaInTheatre pic.twitter.com/KfWPK0vmFw — Vikas Guppta (@lostboy54) June 25, 2020

Sad we can't watch his last movie on big screens. @itsSSR You will be always in our heart#DilBechara pic.twitter.com/7vSdTo0IQl — Dxz Gaming (@DxzGaming) June 25, 2020

I wish, they Could've released this in theatres !

Anyway, with this #SushanthSinghRajput's legacy doesn't comes to an end.

Waiting for this!#DilBechara#disneyplushotstar https://t.co/QsBPW19k4j — Aditya Vats (@Askadityaaa) June 25, 2020

How I wished this movie released in theatres. And moreover I've seen Fault in Our Stars ; it's going to be a v.v.emotional experience seeing him #DilBechara#IndiaDemandsCBIForSSR pic.twitter.com/wZVVQ3Y290 — Aysha ( The RD FanClub ) (@ayshahabib11) June 25, 2020

बता दें, सुशांत फिल्‍म कास्‍टिंग डायरेक्‍टर से फिल्‍म डायरेक्‍टर बने मुकेश छाबड़ा की फिल्‍म 'दिल बेचारा (Dil Bechara)' में नजर आने वाले हैं. इसमें उनके साथ संजना सांघी लीड एक्ट्रेस की भूमिका में नजर आने वाली हैं, जो अगले महीने की 24 तारीख को रिलीज की जाएगी. इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज करते हुए डिज्नी हॉटस्टार ने यह ऐलान किया है कि इस फिल्म को देखने के लिए किसी तरह के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी. यह फिल्म सबके लिए मुफ्त में दिखाई जाएगी.

