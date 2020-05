Mrs Serial Killer देख नेटिजन्स ने कहा मेरे 1घंटा 46 मिनट वापस करो, Jacqueline Fernandez पर उतर रहा गुस्सा

नई दिल्ली: #MrsSerialKiller जैसी वेब सीरीज को देखने के बाद लोग केवल फिल्म पर ही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर भी गुस्सा उतार रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसे खराब फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई ही क्यों? 1 मई को Mrs Serial Killer को नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया था. इस वेब सीरीज में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez)और मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के साथ मोहित रैना (Mohit Raina) जैसे टॉप के स्टार थे, इसलिए लोगों का लगा की फिल्म भी कुछ थ्रीलर को अलग अंदाज में ले कर आएगी, लेकिन अचानक से लोगों का मूड इस फिल्म को देख कर ऐसा बदला की लोग गुस्से में आ गए.

हमारी सहयोगी वेबसाइट बॉलीवुडलाइफडॉटकॉम में प्रकाशित खबर के अनुसार मिसेज सीरियल किलर (Mrs Serial Killer) देखने के बाद लोगों ने अपना गुस्सा ट्विटर पर निकालना शुरू कर दिया है. दर्शकों का गुस्सा बता रहा है कि शायद ब. बता दें कि नेटफिलिक्स की ओरिजनल फिल्म मिसेज सीरियल किलर के रिलीज होने के कुछ देर बाद से ही ट्विटर पर फिल्म का ऐसा रिव्यू दिया कि शायद इसे देख कर मेकर्स को धक्का लग जाए.

एक फैन ने ट्विटर पर लिखा है, मुझे मेरे 1 घंटे 46 मिनट लौटा दो. तो किसी एक यूजर ने लिखा कि जैक्लीन ने बॉलीवुड को खत्म करने की शपथ ली है, म्यूजिक एल्बम के बाद अब नेटफ्लिक्स सीरियल को.

Time + Data waste...disappointed wathching the movie... Manoj sir's acting was good but others totally ruined the script. It was not worth watching.

एक यूजर ने तो फिल्म की बखिया ही उधेड़ कर रख दी. उसने लिखा कि, बस रहस्य की व्याख्या करें कि आप कैसे पनवेल किसानों के घर तक पहुंचते हैं. यह बहुत बड़ा रहस्य है.

Ekdum wahiyat movie he yaar is se acha to Tom and Jerry dekh lete, at least itni overacting to nhi milti, jacqueline it's not your fault, it's director's fault because manoj ji also done lots of overacting..

This is my review let see how people react on it...

— Arun K. (@arunkushwah87) May 1, 2020