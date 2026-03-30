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Hindi Newsबॉलीवुड90s की वो मशहूर अदाकारा, पहली फिल्म से रातों-रात बन गई स्टार, 1 फैसले ने खत्म किया स्टारडम; हिंदी सिनेमा से हुई गायब!

90s की वो मशहूर अदाकारा, पहली फिल्म से रातों-रात बन गई स्टार, 1 फैसले ने खत्म किया स्टारडम; हिंदी सिनेमा से हुई गायब!

90 दशक की शुरुआत में एक्ट्रेस मधु का करियर बेहद शानदार था. अजय देवगन से लेकर अक्षय कुमार संग काम करने वाली एक्ट्रेस ने अपने करियर की पीक पर एक फैसला लिया. ये फैसला उनके फिल्मी करियर के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ. फिल्मों में वापसी करने में काफी स्ट्रगल हुआ जिस वजह से वह मेनस्ट्रीम सिनेमा से गायब हो गई. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:51 PM IST
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90s की वो मशहूर अदाकारा, पहली फिल्म से रातों-रात बन गई स्टार, 1 फैसले ने खत्म किया स्टारडम; हिंदी सिनेमा से हुई गायब!

फिल्म रोजा में मासूम चेहरे और दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली मुध की एक गलती उनके करियर के लिए गलत साबित हुई. फिल्म रोजा ने मधु रातोंरात नेशनल स्टार बन गईं. फिल्म फूल और कांटे और दिलजले जैसी फिल्म ने साबित किया कि वह हिंदी सिनेमा में लंबी दूरी तय करेंगी. लेकिन अचानक वह हिंदी सिनेमा से गायब हो गई. एक्ट्रेस आज अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश हैं. 

मधु का करियर 

साल 1991 में फूल और कांटे फिल्म सुपरहिट हुई थी. 1992 में रिलीज फिल्म रोजा ने उन्हें नेशनल स्टार बना दिया था. उस समय मधु की तुलना लीडिंग एक्ट्रेस से की जाती थी. मधु ना केवल खूबसूरत और बल्कि शानदार एक्टिंग के लिए भी पॉपुलर थी. 

टर्निंग प्वाइंट 

मधु के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया जब एक्ट्रेस ने करियर से ज्यादा महत्व अपनी पर्सनल लाइफ को दिया. 90 दशक के आखिरी में जब उनका करियर पीक पर था. उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे. इस दौरान उन्होंने अचानक शादी करके, रिटायरमेंट का फैसला किया. 1999 में उन्होंने आनंद शाह से शादी कर एक्टिंग को अलविदा कह दिया. 

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करियर का अंत 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मधु शादी के बाद भी काम करती या कुछ साल का इंतजार करती तो वह अपने समय की नंबर वन एक्ट्रेस बन सकती थी. 90 के दशक में एक्ट्रेस की शादी को करियर का अंत माना जाता था.

वापसी की कोशिश 

मधु ने ब्रेक के बाद कमबैक करने की कोशिश की लेकिन उनके लिए यह काफी चुनौती भरा रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मधु को मां या बड़ी बहन के रोल ऑफर हुई, जिसे लेने से एक्ट्रेस ने मना कर दिया. अपने करियर के पीक पर ब्रेक लेने से वह रिप्लेस हो गई. धीरे-धीरे मधु मेनस्ट्रीम सिनेमा से दूर हो गई. आज मधु साउथ फिल्म इंडस्ट्री और कुछ वेब सीरीज में एक्टिव हैं. इसके अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद खुश हैं. 

(ये भी पढ़ें- 'आपके पांव देखे…', जिस आइकॉनिक डायलॉग ने रचा इतिहास, एक सीन पर दुनिया हुई फिदा

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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