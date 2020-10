काम पर वापस लौटीं Kangana Ranaut, देखिए ये PHOTOS

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी आगामी फिल्म, 'थलाइवी' (Thalaivi) के सेट पर वापस आ गई हैं. कंगना ने 1 अक्टूबर को फिर से काम शुरू किया और अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया. बीते लंबे समय से सिर्फ विवादों में घिरी नजर आने वाली कंगना अब लंबे अरसे बाद सेट पर नजर आ रही हैं. कंगना की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

अब जब कंगना फिल्म के सेट पर वापस आ गई हैं, तो उन्होंने निर्देशक एएल विजय के साथ सेट पर शूटिंग के दौरान के कुछ पलों और शॉट्स के बीच यह पोस्ट किया. इन फोटोज में दोनों ऑफिस के सीन पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं.

Good morning friends, these are some stills from yesterday’s early morning scene discussion with my absolutely talented and most affectionate director A.L Vijay ji, there are many amazing places in this world but the most soothing and comforting to me is a film set #Thalaivi pic.twitter.com/qGjw0nQjRQ

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 5, 2020