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तापसी पन्नू की वो वर्सेटाइल फिल्में, जिसने जीता दर्शकों का दिल, आज भी ओटीटी पर है लोगों की पहली पसंद!

तापसी पन्नू बॉलीवुड में इमोशनली चैलेंज रोल कर चुकी हैं. उन्होंने थप्पड़ से लेकर पिंक फिल्म में अपने वर्सेटाइल किरदार से समाज को जगाने की कोशिश की है. तापसी ने हर किरदार को पर्दे पर बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 01, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:44 AM IST
तापसी पन्नू की वो वर्सेटाइल फिल्में, जिसने जीता दर्शकों का दिल, आज भी ओटीटी पर है लोगों की पहली पसंद!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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