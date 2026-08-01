तापसी पन्नू की वो वर्सेटाइल फिल्में, जिसने जीता दर्शकों का दिल, आज भी ओटीटी पर है लोगों की पहली पसंद!

तापसी पन्नू पिछले 13 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. तापसी ने अपने एक्टिंग करियर में कई वर्सेटाइल फिल्मों में काम किया है. पिंक से लेकर थप्पड़ जैसी फिल्मों में तापसी का काम बेहद शानदार रहा है. उनकी इन फिल्मों में सामाजिक जुड़ाव का मुद्दा भी देखने को मिला है. उनकी फिल्म पिंक ने समाज को बताया है कि No Means No है. आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनकी वर्सेटाइल फिल्मों के बारे में.
साल 2016 में रिलीज फिल्म पिंक तापसी पन्नू के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी. इसी फिल्म ने उन्हें पहचान मिली थी. फिल्म पिंक एक कोर्टरूम ड्रामा है. फिल्म लड़कियों की हां है या ना है इसे लेकर बहस की नई दिशा दी थी. पिंक फिल्म को आज भी लोग ओटीटी पर देखना पसंद करते हैं. फिल्म को आप jio hotstar पर देख सकते हैं. फिल्म की imdb रेटिंग 8 है.
साल 2017 में रिलीज नाम शबाना में तापसी ने एक्शन शूट किए थे. उस समय में हिंदी फिल्मों में एक्ट्रेसेस पर इतने एक्शन सीन शूट नहीं किए जाते थे. जासूसी थ्रिलर फिल्म में लीड रोल कर तापसी ने साबित किया कि वह अपने कंधे पर बड़ी से बड़ी फिल्म को संभाल सकती हैं. नाम शबाना फिल्म को primevideo पर देख सकते है. फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 है.
साल 2020 में रिलीज फिल्म थप्पड़ एक छोटे पल के इर्द-गिर्द है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से थप्पड़ की वजह से अमृता अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर होती है. थप्पड़ फिल्म ने समाज के महिलाओं को खुद की इज्जत, सम्मान और अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है. तापसी ने फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस दी है. ओटीटी पर इस फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं. फिल्म को primevideo पर देख सकते है. फिल्म की IMDb रेटिंग 7 है.
साल 2019 में रिलीज फिल्म बदला में तापसी पन्नू अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई थी. सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से साबित किया है वह अकेले अपने दम पर सस्पेंस फिल्मों को हैंडल कर सकती हैं. फिल्म बदला भी महिलाओं की सुरक्षा और Consent पर आधारित फिल्म थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन वकील के किरदार में थे. तापसी की ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित फिल्म थी जो कि स्पेनिश फिल्म द इनविजिबल गेस्ट का रीमेक थी. नेटफ्लिक्स पर बदला फिल्म देख सकते हैं. IMDb फिल्म की 7.8 है.
साल 2018 में तापसी पन्नू फिल्म मुल्क में वकील के किरदार में नजर ई थी. फिल्म में दिखाया गया कि वह कैसे भेदभाव के खिलाफ खड़ी होती है. तापसी अक्सर ऐसी फिल्मों में काम करते हैं जो समाज को मजूबत मैसेज देता है. फिल्म को primevideo पर देख सकते है. फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है.