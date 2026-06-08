/Google ने कर दी भारी मिस्टेक! PK के मशहूर सिंगर को बताया मृत, कलाकार ने कहा- ‘मैं अभी जिंदा हूं’

राजस्थानी फोक से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले मशहूर सिंगर स्वरूप खान ने आमिर खान की ‘पीके’ के गाने ‘रंगीलो मेहमान’ से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. इस गाने के फेमस होने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. लेकिन अब वो फिर से इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसकी वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि गूगल की एक बहुत बड़ी गलती है. दरअसल गूगल ने सिंगर को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके लाखों चाहने वाले हैरान हो गए.
सिंगर ने गूगल की इस भारी मिस्टेक के बारे में बताते हुए कहा कि हमने जब इस खबर को चेक किया, तो समझ आया कि ये सब विकिपीडिया के कारण हुआ है. क्योंकि इस पर कुछ भी एडिट किया जा सकता है. फिर मेरी टीम ने इसे रात में ही सही किया, जिसके बाद ये हट गया. स्वरूप ने आगे कहा कि शुक्र है कि उनके परिवार को इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उन्हें ये जानकर बहुत बुरा लगा कि आखिर कोई कैसे बिना जाने किसी को मरा हुआ बता सकता है.
स्वरूप ने इस मुद्दे की गंभीरता पर कहा कि 'सोचिए, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता और कुछ देर के लिए बिजी हो जाता और फोन नहीं उठा पाता, तो मेरे परिवार वालों के लिए कितनी पैनिक सिचुएशन हो जाती. उन्होंने कहा ऐसी चीजें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं.'
इस सिंगर के साथ मिक्सअप हुई जानकारी
आपको बता दें कि सिंगर स्वरूप खान राजस्थान के जाने-माने फोक आर्टिस्ट हैं. जिनका नाम स्वरुप खान से मिलता है, जिनका निधन हो चुका है. सिंगर ने इस बारे में कहा, ‘एक स्वरुप खान नाम के फोक सिंगर का निधन एक्सीडेंट में हो गया था. हमारे नाम और काम सारी चीजें एक जैसी थीं. तो जानकारी शायद कहीं मिक्स हो गई थी. लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े होने चाहिए.’
सिंगर ने कहा कि प्लेटफॉर्म फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी दिखा रहे हैं तो किसी भी तरह के बदलाव से पहले उनके पास सही फैक्ट्स वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए. किसी के भी द्वारा इतनी आसानी से ऐसी संवेदनशील जानकारी में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. कल को किसी के भी बारे में कुछ भी गलत लिखा जा सकता है और लोग उसे सच मान सकते हैं.