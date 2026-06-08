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Google ने कर दी भारी मिस्टेक! PK के मशहूर सिंगर को बताया मृत, कलाकार ने कहा- ‘मैं अभी जिंदा हूं’

'पीके' फेम सिंगर स्वरूप खान ने हाल ही में एक चौंकाने वाले खुलासा किया, जिससे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है. सिंगर ने बताया कि गूगल के मुताबिक उनका निधन हो चुका है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 08, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:34 PM IST
Google ने कर दी भारी मिस्टेक! PK के मशहूर सिंगर को बताया मृत, कलाकार ने कहा- ‘मैं अभी जिंदा हूं’

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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