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Hindi Newsबॉलीवुडपीएम मोदी ने भी माना K-Drama का जलवा, OTT पर बढ़ते क्रेज के बीच इंडियन ऑडियंस बॉलीवुड छोड़ कोरियन लव स्टोरीज को दे रही दिल!

पीएम मोदी ने भी माना K-Drama का जलवा, OTT पर बढ़ते क्रेज के बीच इंडियन ऑडियंस बॉलीवुड छोड़ कोरियन लव स्टोरीज को दे रही दिल!

K-Drama Popularity India: भारत में ओटीटी के बढ़ते असर के बीच दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है. खासकर कोरियन ड्रामा का क्रेज इंडियन यंगस्टर्स के बीच बढ़ता जा रहा है. साफ-सुथरी, इमोशनल और रियल लव स्टोरीज लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं. ये ट्रेंड न सिर्फ देखने की आदत बदल रहा है, बल्कि भारतीय कंटेंट बनाने के तरीके पर भी असर डाल रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:29 AM IST
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PM Modi on K-Drama Popularity India
PM Modi on K-Drama Popularity India

PM Modi on K-Drama Popularity India: भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद लोगों का एंटरटेनमेंट देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. अब लोग सिर्फ टीवी या सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मोबाइल पर अपनी पसंद का कंटेंट देख रहे हैं. हाल ही में ये भी देखने को मिला कि कोरियन ड्रामा यानी के-ड्रामा भारतीय दर्शकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. खासकर इंडियन यंगस्टर्स और फैमिली ऑडियंस इन्हें ज्यादा पसंद कर रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है इनकी सिंपलिसिटी और दिल को छू लेने वाली कहानियां, जो सीधे लोगों के इमोशन्स से जुड़ जाती हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसेनेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार और विकी ने के-ड्रामा को अब भारत के छोटे-बड़े हर शहर तक पहुंचा दिया है. पहले लोगों के लिए भाषा एक बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए बहुत लोग इन शोज को समझ नहीं पाते थे. लेकिन अब सबटाइटल और हिंदी डबिंग की वजह से हर उम्र के लोग इन्हें आसानी से देख और समझ रहे हैं. ‘क्रैश लैंडिंग ऑन यू’ और ‘डिसेंडेंट्स ऑफ द सन’ जैसे शोज ने ये साबित किया है कि बिना ज्यादा दिखावे के भी प्यार की कहानी दिखाई जा सकती है. यही वजह है कि अब लोग ऐसे सिंपल और दिल को छूने वाले कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

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धीरे-धीरे बढ़ने वाला प्यार

के-ड्रामा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहां प्यार अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे होता है. कहानी में किरदार एक-दूसरे को समय देते हैं और धीरे-धीरे करीब आते हैं. ‘बिजनेस प्रपोजल’ जैसे हल्के और मजेदार शो हों या फिर गहरी और इमोशनल कहानियां, हर जगह रिश्तों को समझ के साथ दिखाया जाता है. छोटी-छोटी बातें, भरोसा और केयर इन कहानियों की जान होती हैं. इसी वजह से दर्शकों को ये सब बहुत असली और अपने जैसा लगता है. य स्टाइल बॉलीवुड से अलग है, जहां अक्सर जल्दी प्यार और बड़े सीन दिखाए जाते हैं. इसलिए लोग इन कहानियों से जुड़ जाते हैं.

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क्या बोले पीएम मोदी? 

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में बात करते हुआ कहा कि भारत में के-ड्रामा और के-पॉप तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. उन्होंने 20 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मयोंग के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही. मोदी जी ने कहा कि जैसे भारत में कोरियन कंटेंट का क्रेज बढ़ रहा है, वैसे कोरिया में भारतीय सिनेमा और संस्कृति को भी पसंद किया जा रहा है. उन्होंने इसे दोनों देशों के मजबूत होते सांस्कृतिक रिश्तों का संकेत बताया और कहा कि इससे आपसी समझ और जुड़ाव बेहतर होगा. भी साथ उन्होंने फ्रेंडशिप फेस्टिवल 2028 आयोजित करने का ऐलान किया. 

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साफ-सुथरा रोमांस

भारतीय दर्शकों के बीच के-ड्रामा का ‘क्लीन रोमांस’ तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इन शोज में रिश्तों को बहुत इज्जत और सम्मान के साथ दिखाया जाता है, जहां इमोशन्स की अहमियत साफ नजर आती है. यहां प्यार जताने के लिए ज्यादा बोल्ड सीन या ओवर एक्टिंग का सहारा नहीं लिया जाता. छोटी-छोटी बातें, हल्की मुस्कान, आंखों की भाषा और साइलेंट मोमेंट्स ही दिल छू लेते हैं. यही सिंपलिसिटी लोगों को अलग तरह से कनेक्ट करती है. फैमिली के साथ बैठकर इन्हें आराम से देखा जा सकता है, बिना किसी झिझक के. यही वजह है कि हर उम्र के लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं.

बॉलीवुड से अलग अंदाज

बॉलीवुड ने कई सालों तक अपनी रोमांटिक फिल्मों से लोगों का दिल जीता है, लेकिन अब वही पुराना स्टाइल कई बार दोहराया जाता है, जिससे लोग अब पूरी तरह से ऊब चुके हैं. दूसरी तरफ के-ड्रामा हमेशा एक नए और फ्रेश आइडिया के साथ अपनी कहानी दर्शकों के सामने पेश करते हैं, जो दर्शकों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं. इनकी कहानी छोटी, सटीक और बिना खींचे सीधे मुद्दे पर रहती है. साथ ही इनमें लड़का और लड़की दोनों किरदार बराबर मजबूत दिखाए जाते हैं. यही बैलेंस लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अब दर्शक को एक जैसा पैटर्न नहीं, कुछ नया देखने को मिल रहा है.

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फैशन और लाइफस्टाइल पर असर

के-ड्रामा का असर अब सिर्फ कहानी देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ नजर आने लगा है. खासकर युवाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, जहां वे कोरियन फैशन स्टाइल, ढीले-ढाले कपड़े, सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक और अलग तरह के हेयरस्टाइल को अपनाने लगे हैं. इसके साथ ही स्किनकेयर रूटीन भी काफी पॉपुलर हो गया है, जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं. इन शोज के गाने और सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं. इससे साफ है कि के-ड्रामा अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है.

भारतीय कंटेंट में बदलाव

इस बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए अब भारतीय कंटेंट बनाने वाले भी नए एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं. पहले जहां कहानियां सिर्फ ड्रामा और बड़े-बड़े डायलॉग्स पर टिकी होती थीं, अब उनमें सादगी और इमोशन को ज्यादा जगह मिल रही है. वेब सीरीज में धीरे-धीरे बढ़ने वाला रोमांस, छोटे-छोटे पलों की अहमियत और असली जैसे लगने वाले किरदार दिखने लगे हैं. के-ड्रामा ने कहीं न कहीं ये समझाया है कि प्यार दिखाने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझ, केयर और साइलेंट कनेक्शन ज्यादा असर डालते हैं. आने वाले समय में भारतीय कहानियों में यह बदलाव और साफ नजर आ सकता है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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