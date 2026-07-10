/पीएम मोदी ने अंशुला और रोहन को दी शादी की बधाई, लिखा खास लेटर; बोनी कपूर ने जताया आभार

फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने हाल ही में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है. अंशुला ने 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से शादी की. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को शुभकामनाएं भेजीं. पीएम मोदी ने कपूर परिवार के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने न्यूलीवेड कपल के सुखी और खुशहाल जीवन की कामना की.
पीएम मोदी ने अपने पत्र में बोनी कपूर को संबोधित करते हुए अंशुला और रोहन को शादी की बधाई दी. यह पत्र 3 जुलाई को लिखा गया था. पीएम मोदी ने लिखा, ''अंशुला और रोहन अपने जीवन में विश्वास, प्यार और साथ के नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं. इस शुभ अवसर पर उन्हें मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.''
उन्होंने आगे लिखा, ''विवाह समारोह में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं कामना करता हूं कि दोनों जीवन के सफर में एक-दूसरे का सच्चा साथी बनें, एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करें और एक-दूसरे की खूबियों से आगे बढ़ते रहें.''
प्रधानमंत्री के इस पत्र को बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और उनका आभार जताया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद. अंशुला और रोहन की शादी पर अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं.''
बोनी कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए लेटर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद. अंशुला और रोहन की शादी पर अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं.'
बोनी ने आगे लिखा, 'आपके इस आशीर्वाद ने इस खुशी के मौके को नए जोड़े और पूरे कपूर परिवार के लिए बेहद खास और यादगार बना दिया है. हम आपके इस प्यार और अपनेपन के लिए पूरी विनम्रता के साथ अपना आभार जताते हैं.'
बता दें कि अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी 6 जुलाई को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुई थी. दोनों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इस समारोह में परिवार के करीबी लोग और खास मेहमान शामिल हुए. शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं.
अंशुला और रोहन की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प है. दोनों की पहली मुलाकात साल 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया.
रोहन ठक्कर ने अंशुला को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में शादी के लिए प्रपोज किया. खास बात यह थी कि उन्होंने प्रपोज करने के लिए रात 1 बजकर 15 मिनट का समय चुना. दरअसल, यही वह समय था जब दोनों ने पहली बार एक-दूसरे से बातचीत शुरू की थी. इस वजह से यह पल दोनों के लिए और भी यादगार बन गया.