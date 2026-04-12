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Hindi Newsबॉलीवुड92 साल की आशा भोसले की तबीयत को लेकर चिंता में पीएम मोदी, बोले- ‘मैं प्रार्थना करता हूं…’

92 साल की आशा भोसले की तबीयत को लेकर चिंता में पीएम मोदी, बोले- ‘मैं प्रार्थना करता हूं…’

PM Modi On Asha Bhosle: भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की महान सिंगर आशा भोसले को कल देर रात तबियत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी बिगड़ती हालत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:15 PM IST
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92 साल की आशा भोसले की तबीयत को लेकर चिंता में पीएम मोदी, बोले- ‘मैं प्रार्थना करता हूं…’

भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिका आशा भोसले को शनिवार रात कार्डियक अरेस्ट आने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. इस खबर की जानकारी उनकी पोती जनाई भोसले ने अपने सोशल मीडिया के द्वारा दी. वहीं, जैसे ही ये खबर सामने आई, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘यह सुनकर बहुत चिंतित हूं कि आशा भोसले जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.’ 

 

पोती जनाई ने दी हेल्थ अपडेट
महान गायिका आशा भोसले की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी पोती जनाई भोसले ने अपने सोशल मीडिया पर दादी के साथ एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर के नीचे दिए गए कैप्शन में उन्होंने बताया कि आशा भोसले को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज इमरजेंसी मेडिकल यूनिट में चल रहा है और डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है. उन्होंने लिखा, ‘मेरी दादी आशा भोसले बहुत ज्यादा थकान और छाती के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं. उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा. हम आपको जल्द ही अच्छी खबर देंगे.’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वर्सेटाइल सिंगर के रुप में बनाई पहचान
भारतीय संगीत जगत की सबसे दिग्गज गायकों में से एक आशा भोसले हैं, जिनका करियर सात दशकों से भी अधिक समय से चला आ रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1940 के दशक में की और धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना ली. शुरुआत में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने हर तरह के गाने गाए, जिसमें गजल, पॉप, कैबरे, क्लासिकल और रोमांटिक सॉन्ग शामिल हैं. 

पद्म विभूषण से हुईं सम्मानित 
आशा भोसले ने अपने करियर में हजारों गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम और कई विदेशी भाषाओं के गाने शामिल हैं. आशा की आवाज की खासियत ने उन्हें दुनियाभर में एक जाना-माना चेहरा बना दिया. उन्होंने आर डी बर्मन के साथ कई यादगार गाने गाए, जो आज भी लोगों के बीच बेहद पसंद किए और सुने जाते हैं. आशा भोसले को भारत सरकार ने पद्म विभूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, इसके बाद उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड, कई बार फिल्मफेयर अवॉर्ड्स नवाजा गया और लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड भी मिला.

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