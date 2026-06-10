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PM नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किया ऐतिहासिक रिकॉर्ड! हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने दी बधाई, बोलीं- ‘भारत के आसमान में गर्व से लहरा रहा तिरंगा...’

Mary Millben Congrats PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. इस खास मौके पर हॉलीवुड की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर करके पीएम मोदी को बधाई दी है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 10, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:38 AM IST
PM नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किया ऐतिहासिक रिकॉर्ड! हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने दी बधाई, बोलीं- ‘भारत के आसमान में गर्व से लहरा रहा तिरंगा...’
Image Credit: Hollywood Singer Mary Millben Congratulations to PM Modi

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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