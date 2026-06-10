/PM नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किया ऐतिहासिक रिकॉर्ड! हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन ने दी बधाई, बोलीं- ‘भारत के आसमान में गर्व से लहरा रहा तिरंगा...’

Mary Millben Congratulations to PM Modi: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है. वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं. इस बड़ी कामयाबी के बाद देश और दुनिया से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. दुनिया के कई बड़े और प्रमुख नेताओं ने पीएम मोदी की नीतियों और उनके काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की है. सबने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत गौरवशाली और बड़ा पल बताया है. जानकारों का मानना है कि ये कामयाबी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत और एक मजबूत लीडरशिप का पता चलता है.
इस खास मौके पर दुनिया के अलग-अलग देशों के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खास मैसेज भेजकर पीएम मोदी को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं. इन बधाई संदेशों में भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे और विकास के सफर का खास तौर पर जिक्र किया गया है. कई ग्लोबल लीडर्स ने ये भी कहा कि मोदी के राज में भारत ने दुनिया के सामने एक नई और मजबूत पहचान बनाई है. ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बात का साफ सबूत है कि देश के करोड़ों लोगों ने बार-बार पीएम मोदी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा जताया है और हर कदम पर उनका खुलकर साथ दिया है.
#WATCH | Washington DC, USA: Prominent Hollywood singer and actress Mary Millben extends her heartfelt congratulations to Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving democratically elected Prime Minister.
In her video message tweeted on X, she says, "As the… pic.twitter.com/eD2bAEWnCR
— ANI (@ANI) June 9, 2026
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