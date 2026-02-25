उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे रश्मिका-विजय, पीएम मोदी ने दी बधाई, खुशी से गदगद हुए फैंस

PM Modi Wish to Rashmika Vijay Wedding: जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. उनके फैंस ने उन्हें प्यार से ‘विरोश’ नाम दिया है. इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को शादी से पहले शुभकामनाएं भेजी हैं. दोनों 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के आईटीसी मोमेंटोज होटल में शादी के बंधन में बंधेंगे. इस खास मौके पर परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे.

प्रधानमंत्री ने दोनों परिवारों को संदेश भेजकर इस नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दी है. शादी की तैयारियां पिछले कई दिनों से जोरों पर चल रही हैं. प्रधानमंत्री ने विजय के माता-पिता माधवी और श्री गोवर्धन राव को भेजे बंधाई संदेश में लिखा, ‘विजय और रश्मिका की शादी में आमंत्रित किए जाने पर मुझे बहुत खुशी है. 26 फरवरी, 2026 को होने वाले इस पावन अवसर पर देवरकोंडा और मंदाना परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं’.