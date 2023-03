कौन हैं स्नेहदीप सिंह...जिन्होंने केसरिया गाकर जीत लिया PM Modi का भी दिल! प्रधानमंत्री ने खुद शेयर किया वीडियो

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

प्रधानमंत्री मोदी ने ना सिर्फ इस वीडियो को शेयर किया बल्कि आवाज की तारीफ करते हुए इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से लबरेज बताया. अब जब खुद पीएम ने स्नेहदीप की तारीफ की तो वो चर्चा में आने ही थे. लिहाजा अब हर ओर इस नाम की चर्चा हो रही है. खासतौर से सोशल मीडिया पर ये वीडियो छाई हुई है.



Came across this amazing rendition by the talented @SnehdeepSK. In addition to the melody, it is a great manifestation of the spirit of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat.’ Superb! pic.twitter.com/U2MA3rWJNi

— Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2023